Milan, valzer dei bomber: l’Inter sblocca l’affare Vlahovic

Il Milan è protagonista di un valzer di bomber che potrebbe cambiare la composizione dell’attacco: l’Inter aiuta l’arrivo di Vlahovic

Gli ultimi giorni di calciomercato sono sempre molto caldi e intensi, alla ricerca degli incastri giusti per migliorare le squadre. Tra chi ha maggiori necessità di rinforzare la rosa, c’è sicuramente il Milan. I rossoneri, a ormai pochi giorni dal gong di fine mercato, sono alla ricerca almeno di un centrocampista e di un attaccante.

E proprio quest’ultimo capitolo è quello più caldo nelle notizie di calciomercato che riguardano i rossoneri. Infatti, è in ballo un valzer di bomber a livello europeo che paradossalmente potrebbe essere bloccato in partenza dall’Inter, ma avvicinare Vlahovic a Milano.

Taremi verso l’Olympiacos blocca Harder al Milan

L’arrivo di Conrad Harder al Milan sembrava ormai cosa fatta, ma gli ultimi eventi hanno preso una piega decisamente diversa. Il centravanti dello Sporting, infatti, era a un passo dopo gli accordi arrivati tra i due club e con il calciatore. Prima, però, i portoghesi volevano chiudere un sostituto di primo piano per non restare sguarniti in attacco.

Il mirino è finito in Grecia e precisamente verso il Panathinaikos, dove gioca Fotis Ioannidis spesso accostato anche ai club italiano. C’è ancora una consistente forbice economica, però, per avere il via libera all’operazione, dato che la richiesta è di 25 milioni di euro, mentre l’offerta è sui 18-20.

Inoltre, a sua volta, il Panathinaikos dovrebbe trovare un sostituto e ha spinto nelle ultime ore per arrivare a Mehdi Taremi. L’iraniano è fuori dal progetto Inter, ma è molto più vicino a passare all’Olympiacos. Per questi motivi, l’arrivo di Harder al Milan ha subito una brusca frenata e i rossoneri stanno valutando altre opzioni, soprattutto una pista molto cara a Massimiliano Allegri.

Ritorno di fiamma per Vlahovic: le ultime

Secondo quanto riporta Tmw, viste le difficoltà nel chiudere il colpo Harder, il Milan sta tornando con forza su Dusan Vlahovic. Il serbo è una richiesta esplicita di Massimiliano Allegri, ma l’operazione è sempre stata difficile per via dei costi complessivi.

L’attaccante, però, nelle ultime ore sembra aver aperto a un taglio dello stipendio a circa 7,5 milioni di euro, bonus compresi, di cui 6 di parte fissa. Attenzione, quindi, fino alla chiusura del mercato, proprio a quest’ipotesi e se si riuscirà a trovare la quadratura definitiva.