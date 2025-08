Modric day, che entusiasmo a Milano: il piano della giornata

Milan, lunedì sarà il Modric Day: presentazione e bagno di folla in via Dante

Adesso ci siamo davvero. Dopo settimane di attesa e speculazioni, lunedì 5 agosto sarà ufficialmente il giorno di Luka Modric al Milan.

Il centrocampista croato, tornato a Milano dopo la tournée asiatica della squadra, è pronto a prendersi la scena.

Modric day: tutti i dettagli

Alle 17, nella sala stampa di Casa Milan, andrà in scena la presentazione ufficiale. Un momento chiave, non solo simbolico: Modric parlerà per la prima volta da giocatore rossonero, svelerà sensazioni, ambizioni e motivazioni di una scelta che, a 39 anni, racconta tanto della sua voglia di mettersi ancora in gioco. L’evento sarà seguibile in diretta sui canali ufficiali del club.

Subito dopo, alle 18.30, il primo contatto con i tifosi: appuntamento al Flagship Store di via Dante, dove Modric incontrerà i supporter, firmerà autografi e poserà per foto e selfie. Un bagno di folla annunciato, che farà da cornice a una giornata già storica.

Martedì si torna al lavoro. Modric raggiungerà Milanello per cominciare gli allenamenti con Allegri e il resto della squadra. I compagni lo aspettano, lo spogliatoio è già pronto ad accoglierlo come uno di famiglia. Il Milan, intanto, sogna che il suo innesto possa alzare il livello tecnico ed emotivo di un gruppo giovane che vuole tornare a fare la voce grossa in Serie A.