Modric svela cosa gli ha chiesto Allegri: rivelazione dopo Lecce Milan

di
Luka Modric parla senza veli dopo Lecce-Milan: il centrocampista fa una rivelazione particolare su Massimiliano Allegri.

Il Milan conquista la sua prima vittoria della stagione in Serie A sul manto erboso del Via del Mare, mandando al tappeto il Lecce di Eusebio Di Francesco con un secco 2-0. Dopo la pesantissima battuta d’arresto alla prima giornata contro la Cremonese, i rossoneri hanno ritrovato il sorriso grazie ai gol di Loftus-Cheek e Christian Pulisic.

Sulla rete del centrocampista inglese c’è lo zampino di Luka Modric. Il croato si è reso autore di un assist che gli è valso un record speciale. Con il passaggio decisivo a Loftus-Cheek, l’ex Real Madrid (39 anni e 354 giorni) è diventato il centrocampista più “anziano” ad aver fornito un assist in Serie A. Lo stesso Luka Modric, al termine del match, ha commentato la vittoria rossonera ai microfoni di DAZN.

Modric senza filtri: la rivelazione su Allegri

Dopo la vittoria a Lecce, Luka Modric ha parlato senza veli ai microfoni di DAZN, facendo una particolare rivelazione su Massimiliano Allegri: “Mi sento felice e appagato a Milano. I miei compagni fanno di tutto per farmi integrare e rendere più facile la mia vita a Milano. Attorno a me ho davvero un ambiente bello, sono contento di questa vittoria solida e importante di oggi”.

Su Allegri ha rivelato: “Il mister mi chiede di rendere il gioco fluido e di comunicare tanto con i miei compagni, soprattutto con i più giovani: proprio per questo sto studiando molto per imparare la lingua, anche se molti compagni parlano inglese o spagnolo. Ho ancora bisogno di un po’ di tempo per tornare al 100% della mia forma, credo che dopo la pausa per le Nazionali sarò al top”.

Modric ha concluso l’intervista dichiarando: “Sin da piccolo guardavo il calcio italiano per la presenza di tanti giocatori croati, soprattutto il Milan che era la mia squadra preferita. Credo che la Serie A sia un campionato molto difficile, tutte le volte che ho giocato contro le squadre italiane sono rimasto colpito dall’aspetto tattico. La stessa cosa mi è successa contro Bari e Cremonese”.

Nunzio Marrazzo

