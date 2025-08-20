Musah lascia il Milan: niente Nottingham, resta in Serie A

Yunus Musah ha le valige pronte: il centrocampista americano si appesta a salutare il Milan per sposare un nuovo progetto in Serie A.

Dopo la trattativa arenata con il Napoli, si sarebbe raffreddata anche la pista Premier League per Yunus Musah. Il centrocampista americano sembrava sempre più vicino al Nottingham Forest, ma adesso lo scenario è cambiato.

Il club inglese pare essersi defilato, permettendo così l’ingresso di altri club nella corsa per il giocatore del Milan. Una società in particolare si starebbe muovendo concretamente, palesando un chiaro interesse per il calciatore classe 2002. Dunque, l’ipotesi trasferimento per Musah sarebbe ancora aperta. L’americano potrebbe salutare il Milan per sposare un nuovo progetto in Serie A.

Nuova pretendente per Musah: l’americano resta in Serie A?

Dopo essere stato cercato da Napoli e Nottingham Forest, adesso Yunus Musah sarebbe finito nel mirino dell’Atalanta. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan e la Dea avrebbero già avviato una trattativa per il centrocampista statunitense. La società bergamasca avrebbe fatto sapere di essere disposta a mettere sul tavolo un’offerta da 25 milioni di euro.

Il Milan dovrebbe prendere una decisione a riguardo nei prossimi giorni, tenendo ovviamente conto della volontà di Massimiliano Allegri. Il tecnico di Livorno vorrebbe trattenere Musah, dato che ne apprezza le capacità e soprattutto la duttilità tattica. Tuttavia, il centrocampista americano si trova dietro a Modric, Jashari, Ricci, Loftus-Cheek e Fofana nelle gerarchie dell’ex Juventus.

In mediana c’è abbondanza e considerato il calendario senza impegni europei, Tare starebbe pensando di cederlo. Così come capitato con Thiaw e Okafor, giocatore che Allegri avrebbe voluto trattenere, il ds rossonero potrebbe andare ancora una volta nella direzione opposta rispetto alle richieste di Max.