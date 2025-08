Niente Vlahovic, in Premier c’è di meglio: colpo da 35 milioni

Il Milan abbandona la pista Vlahovic per fiondarsi sul bomber da 35 milioni della Premier: la società rossonera non vuole farsi scappare questa chance.

Prosegue a passo spedito il lavoro in chiave mercato di Igli Tare. Il ds rossonero è molto attento ad ogni tipo di situazione, sia in entrata che in uscita. La società lombarda sta cercando la quadra giusta per consegnare a mister Massimiliano Allegri una rosa pronta per recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato di Serie A.

È inevitabile che i movimenti in entrata del Milan siano legati anche alle operazioni in uscita. Una delle priorità dei rossoneri resta quella di trovare un nuovo centravanti da affiancare a Santiago Gimenez. Dusan Vlahovic è uno dei nomi che più accostati all’ambiente milanista, ma ora l’attenzione del club sembra essersi spostata su un bomber specifico della Premier League. Il Milan lo considera un’occasione da non lasciarsi sfuggire.

Il Milan piomba sul bomber da 35 milioni: tramontata la pista Vlahovic?

Il Milan avrebbe accantonato, almeno momentaneamente la pista che porta a Dusan Vlahovic, considerato sopratutto l’alto ingaggio del centravanti serbo (12 milioni). Secondo quanto riportato dai diversi tabloid inglesi, la società rossonera adesso si sarebbe fiondata su un bomber particolare della Premier League: si tratta di Rasmus Højlund.

Il Milan avrebbe inserito il nome del centravanti danese tra le occasioni da non perdere. Ora, il centravanti classe 2003 costa molto meno rispetto alla precedente stagione. Il Manchester United non avrebbe problemi ad aprire alla cessione qualora si presentasse un’offerta da 30/35 milioni di euro. Inoltre, a rendere più semplice l’eventuale operazione potrebbe essere lo stesso club di Manchester.

I Red Devils hanno necessità di incassare e sopratutto di fare spazio in rosa. La squadra di Amorim, infatti, nell’ultimo periodo starebbe spingendo in modo costante per ingaggiare Benjamin Šeško dal Lipsia. Altro punto a favore per chi come il Milan ambisce a rilevare il cartellino di Rasmus Højlund.

Il Milan fiuta l’affare: Højlund cerca il riscatto

Per l’attaccante danese si tratterebbe di un ritorno in Serie A, avendo già vestito la maglia dell’Atalanta. L’ex calciatore della Dea ha un contratto con i Reds Devils fino al 2028 con opzione per la stagione successiva. Rispetto a Vlahovic, ha l’ingaggio più basso: Højlund al Manchester United guadagna 7 milioni di euro lordi, ossia, circa 4 netti.

La squadra inglese lo ha acquisto nell’agosto del 2023, versando nelle casse dell’Atalanta la bellezza di 70 milioni di euro. Rasmus Højlund non ha mai escluso la possibilità di fare ritorno in Serie A e in questa finestra di mercato potrebbe realmente aprirsi una finestra per il suo rientro in Italia. Con il probabile arrivo di Sesko, lo spazio per l’ex atalantino sarebbe ancor più ridotto e questo potrebbe compromettere un’altra stagione a Manchester.

Dopo la precedente annata, non affatto brillante, il possente centravanti cerca il riscatto e sopratutto un ruolo in primo piano. Garanzie che a Manchester non possono dargli, ma a Milano sì. Il club rossonero avrebbe fiutato l’affare, mettendo da parte per ora l’operazione Vlahovic. Il Diavolo, però, non si preclude nulla e oltre a Højlund continua a seguire anche altre piste, come quelle che portano a Darwin Nunez del Liverpool, Gonçalo Ramos del Psg e Nicolas Jackson del Chelsea.