Non solo De Winter: arriva un altro colpo con beffa all’Inter

Koni De Winter è una beffa enorme per l’Inter, se si considerano i contatti recenti avuti dal club nerazzurro per quello che è il colpo in difesa. Ma non è qui che si fermerà il Milan.

Nei giorni scorsi l’Inter sembrava aver trovato la quadra per riuscire a realizzare il colpo sull’ex Juve, ma non è in nerazzurro che si vedrà giocare a San Siro il calciatore del Genoa. Questo, stando a ciò che svelano da Sky Sport, dove hanno spiegato che il calciatore avrebbe pure già accettato quella che è la proposta del club milanista.

Dall’Inter al Milan, da una parte all’altra di Milano, con la possibilità di vedere il calciatore giocare per il club rossonero e non più per quello interista. Il grande salto che compie il belga, lo vivrebbe per giocare nella gestione Allegri e sembra, a quanto pare, non essere l’unica soluzione che cerca il Milan in difesa. Dovendo completare il reparto difensivo a disposizione di Allegri, Igli Tare potrebbe portargli un altro acquisto che significherebbe beffa doppia per l’Inter.

Koni De Winter e non solo: il Milan si rifà la difesa

Dovesse arrivare Koni De Winter, che pare abbia accettato la soluzione Milan, “rischia” non essere l’unico colpo per la difesa dei rossoneri.

Perché le cose da sistemare non riguardano solo il centrale di difesa e “a tre”, ci sarebbe bisogno pure di un altro innesto oltre a Koni De Winter che sa giocare sia al centro che come esterno in un’ipotetica difesa a tre, oltre che nel “braccetto”. Ripercorrendo i rumors recenti, occhio ad una possibilità legata ad un obiettivo di calciomercato di difesa in comune tra Milan e Inter.

Si tratta di Jackson Tchatchoua, esterno difensivo a tutta fascia, che rientra ancora nelle idee del Milan. Dopo l’interessamento del Nottingham Forest, il Milan potrebbe scegliere di inserirsi, provando a prelevarlo per 10 milioni di euro circa dall’Hellas Verona.

Tchatchoua piace anche all’Inter: l’altro difensore costa troppo

Resta troppo elevata la richiesta economica che c’è su Pietro Comuzzo, che però è un colpo da 30 milioni circa che resta l’alternativa se dovesse saltare De Winter.

Se da un lato Comuzzo resta un piano B solo “di emergenza”, Jacskon Tchatchoua è invece una soluzione che il Milan deve prendere per evitare di restare senza l’alternativa a destra. Per completare la rosa, in questo momento, il Milan ha bisogno di prendere un terzino come lui che piace all’Inter e, a dire il vero, anche ad altre squadre in Serie A. Il Verona spera di poterselo tenere stretto, ma di fronte alla proposta allettante di giocare in una big come il Milan, difficilmente resterà al club scaligero.