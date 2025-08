“Non tutti vogliono Jashari”: la rivelazione dell’agente non lascia dubbi

L’operazione Jashari è ferma ma il mistero dietro l’operazione continua a infittirsi ogni settimana di più: nuova puntata della telenovela dell’estate

Quella che sembrava una corsa veloce, un centometrista lanciato verso l’obiettivo, si è trasformata in una lunga maratona piena di ostacoli. Il Milan è da mesi impantanato in una trattativa complicata per portare a casa Jashari. Trattative che una volta sembravano mere formalità, oggi diventano dei veri scontri economici, dove nessuno ha intenzione di cedere alle offensive dell’avversario.

Una vicenda emblematica dei nuovi equilibri del calciomercato: oggi anche un club belga può permettersi di resistere, con fermezza, alle offerte di una delle squadre più blasonate d’Europa. Il tira e molla procede ma nel frattempo spuntano nuove indiscrezioni dietro al mancato arrivo del talento svizzero.

Al centro delle attenzioni nelle ultime settimane c’è la trattativa per Ardon Jashari, giovane centrocampista svizzero del Lucerna, seguito con insistenza dal club. A fare chiarezza sulla situazione è stato l’agente di Allegri, Giovanni Branchini, intervenuto ieri sera ai microfoni di Sky Sport 24: “Non pensiate che Allegri dia le dimissioni se Jashari non arriva. È un giocatore interessante, certo, ma non imprescindibile. Max è sereno e fiducioso sul lavoro che si sta facendo per completare la rosa”.

Branchini ha poi aggiunto che l’offerta del Milan per il centrocampista è concreta e importante, ma ha anche sottolineato che all’interno della società non tutti sarebbero convinti al 100% dell’operazione: “Jashari è stato proposto e ha superato il vaglio tecnico, ma non è l’uomo chiave per il gioco di Allegri”.