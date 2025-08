Nuovo bomber per il Milan: l’assist arriva dalla Roma

Il Milan ringrazia la Roma per la svolta per il prossimo centravanti: il Diavolo guarda oltre Vlahovic, ecco chi può arrivare alla corte di Allegri

Ricerca dell’attaccante ancora in corso per il Milan, sarà uno dei temi che terranno maggiormente banco da qui in avanti per il Diavolo. Serve un altro numero nove, per coltivare legittimamente ambizioni di una grande stagione. Il solo Santiago Gimenez non basta e per Allegri sarà fondamentale poter ruotare il messicano con un altro centravanti di spessore tecnico e fisico.

Sono numerose le piste che si sono susseguite in queste settimane. Diverse sono sfumate, anche se sembravano già particolarmente difficili dall’inizio, come quelle che potevano portare a Retegui o a Darwin Nunez. C’è ancora tempo, comunque, per provvedere, per la dirigenza milanista, anche se naturalmente servirà un investimento oculato. Non si potrà sbagliare nella scelta, da questa decisione passeranno molti dei destini dell’annata.

Il gioco di intrecci di cui si compone il calciomercato può dare una mano al Milan in questo senso. C’è un assist particolare da parte della Roma, che può propiziare l’acquisto tanto agognato al centro dell’attacco.

Milan, Sorloth si avvicina: l’Atletico Madrid individua in Dovbyk il sostituto

Tra i candidati per l’attacco milanista, riprende forza il nome di Sorloth, che nonostante abbia disputato una discreta annata all’Atletico Madrid è sulla rampa d’uscita. Per il Milan, la carta vincente può essere Artem Dovbyk.

Secondo quanto viene riportato da ‘Don Balon’, infatti, è lui che l’Atletico Madrid vorrebbe come erede del norvegese. Si starebbero intensificando i contatti tra i ‘Colchoneros’ e la Roma, per la cessione dell’ucraino, a sua volta profilo che non convince particolarmente Gasperini. A quel punto, il via libera per Sorloth sarebbe cosa fatta. Valutazione dell’Atletico, da 25 milioni circa di euro.

Milan, Vlahovic resta nei pensieri di Allegri ma i tempi sono lunghi

In cima alle preferenze di Allegri, va detto, sembrerebbe esserci ancora Vlahovic. Ma è vero anche che per il serbo ci sono diverse incognite da non sottovalutare.

La Juventus e lo stesso giocatore paiono non avere fretta. I tempi potrebbero farsi particolarmente lunghi e non è detto che il Milan abbia la possibilità di aspettare fino all’ultimo. Rischiando poi, in caso di contrattempi, di non avere tempo sufficiente per imbastire un piano B. Una situazione vissuta per altri profili lo scorso anno e che a Milanello non vogliono ripetere.