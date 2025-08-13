Nuovo San Siro, ennesimo colpo di scena: tutto rimandato

Non sono affatto incoraggianti le ultime novità sulla questione San Siro: Inter e Milan in apprensione. I tempi si allungano.

Oltre alle amichevoli estive e al calciomercato, Milan e Inter sono impegnate nella delicata questione San Siro, con l’obiettivo ormai dichiarato di costruire un nuovo stadio. Come è successo per Ardon Jashari, la questione sta diventando una telenovela, ma ancora più lunga: se i rossoneri dopo lunghe trattative sono riusciti ad ingaggiare lo svizzero, non sta avendo invece lo stesso esito il progetto per la realizzazione del nuovo impianto. Al momento, nessuna luce in fondo al tunnel per un vero e proprio monumento Nazionale che a inizio agosto ha festeggiato un secolo di vita.

Nuovo San Siro, l’inchiesta sull’urbanistica blocca tutto

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’inchiesta sugli abusi edilizi è stata un’amara sorpresa per il Comune di Milano: ad essere coinvolti non solo imprenditori, dirigenti, ma anche il primo cittadino Beppe Sala.

Questa situazione ha inevitabilmente rallentato le consultazioni in merito allo stadio, prorogando tutto a settembre. Dinamica già abbastanza complessa e amplificata dalla deadline di novembre.

Il 10 novembre, infatti, è previsto il vincolo del secondo anello: se raggiunto non si potrebbe più demolire San Siro, complicando i piani delle due società. Intanto, sta ripartendo la nuova stagione e domenica sera riflettori puntati sulla Scala del Calcio per i trentaduesimi di Coppa Italia tra Milan e Bari. La settimana successiva è tempo di campionato, con gli uomini di Allegri impegnati sempre al Meazza contro la Cremonese.