Pilato e Tarantino fermate a Singapore: cosa hanno fatto

Piccola disavventura per quanto riguarda le due nuotatrici italiane. Le atlete sono state fermate mentre si trovavano in vacanza: cosa hanno fatto

Da protagoniste ad un Mondiale al fermo mentre si trovavano in vacanza. Disavventura per Benedetta Pilato e Chiara Tarantino durante il viaggio di ritorno in Italia. Dopo aver preso parte alla rassegna iridata, le due atlete pugliesi hanno deciso di fermarsi insieme ad altri compagni di nazionale per un periodo a Bali per staccare la spina. Nulla di particolare se non fosse che, poco prima di prendere il volo che li riportava a casa, sono state protagoniste di un gesto che non è passato inosservato.

La Pilato ha parlato di uno spiacevole episodio e che da parte sua non c’era la volontà di compiere gesti inadeguati. Di certo non sono stati assolutamente delle ore semplici per lei e la Tarantino tanto che è dovuta intervenire la Farnesina per consentire alle due atlete di ritornare in libertà e poter prendere il volo per l’Italia.

Incubo per la Pilato e la Tarantino: le accuse contestate

Sulla vicenda al momento non si ha un quadro molto chiaro. La Pilato ha immediatamente respinto le accuse parlando di uno spiacevole episodio e soprattutto lanciato una piccola frecciata alla compagna di nazionale sottolineando che da oggi in poi starà attenta alle persone che la circondano. Una sorta di volontà di discolparsi da quanto accaduto in aeroporto a Singapore. Ma, come detto, per il momento non si hanno assolutamente delle certezze sul fatto.

Secondo le informazioni a disposizione, la Pilato e la Tarantino sarebbero state sorprese con degli oggetti rubati in un negozio. In particolare, dalle telecamere si vedrebbe la seconda mettere alcune cose nella borsa della compagna e poi le due andare verso l’imbarco dove sono state fermate con l’accusa di furto. Le azzurre sono rimaste per qualche ora sotto la custodia delle autorità locali e poi la Farnesina è riuscite a liberarle e farle tornare in Italia.

Per il momento non si hanno altre informazioni su quanto accaduto. La Pilato si è immediatamente scusata e ribadito che quanto successo non è avvenuto per sua volontà. Nessuna dichiarazione da parte della Tarantino mentre la Federazione ha confermato che saranno fatte tutte le valutazioni del caso nonostante i fatti siano avvenuti durante il periodo di vacanza.