Psg, altro addio dopo Donnarumma: è pronto per il Milan

Il Psg perde pezzi, Luis Enrique fa piazza pulita: il Milan può mettere le mani su un grande talento

Come ogni calciomercato estivo che si rispetti, non stanno mancando operazioni importanti, colpi di scena, rotture clamorose, ribaltoni e quant’altro. Diversi club si stanno trovando alle prese con situazioni particolari, con addii anche dolorosi e per certi versi imprevisti. E proprio ai grandi club e alle partenze di un certo peso si deve fare attenzione ora più che mai, perché da qui possono nascere gli affari più incredibili di fine mercato.

Non è immune a questa situazione nemmeno il Psg campione d’Europa. Anzi, Luis Enrique si conferma tipo da non guardare in faccia a nessuno e più che pronto a rinunciare anche a pedine di grande livello. Inevitabile porre l’attenzione su Donnarumma, di fatto scaricato con l’esclusione dalla Supercoppa Europea, ma non c’è solo lui tra i giocatori di un certo profilo che possono lasciare Parigi. Un’altra cessione eccellente potrebbe riguardare da vicino il Milan, che torna a pensare a un grande colpo proprio dai francesi.

Psg, Kang In Lee sulla porta nonostante il gol in Supercoppa: cessione in vista, c’è anche il Milan

Separato in casa anche lui, praticamente, anche se con meno clamore e meno acredine di Donnarumma, eppure decisivo. Kang In Lee, pur con la valigia in mano, ha messo la firma sulla Supercoppa, siglando la rete che ha riaperto il match nel finale, prima del pari e della vittoria ai rigori contro il Tottenham.

Eppure, sembra che dovrà partire anche lui. Il Psg non lo reputa indispensabile, di fronte a una buona offerta lo lascerà andare. Ci sono diversi club inglesi interessati, ma anche il Milan ci stava pensando. E i rossoneri possono rifarsi sotto in questa fase, magari sperando di scontare un buon prezzo quanto più si arriverà a fine mercato e le pretese dei parigini dovranno abbassarsi.

Donnarumma, addio Parigi: ritorno al Milan impossibile, ma Pellegatti ha un’idea

I prossimi giorni saranno comunque roventi, è ovvio, soprattutto per Donnarumma. Anche lui indirizzato verso l’Inghilterra. Ma nel mercato, mai dire mai.

In questi giorni, ha fatto discutere la suggestione sollevata da Pellegatti su un ritorno al Milan, una eventualità che avrebbe del clamoroso, ma con una teoria da non scartare del tutto. Il Milan potrebbe accordarsi con il Manchester United, aveva suggerito, per cedere Maignan, nell’ambito dell’affare Hojlund, per avere campo libero per Donnarumma e così investire nel suo ingaggio. Fantamercato? Probabilmente sì, ma sognare non fa male.