Pulisic tiene alta la guardia: il Milan è avvisato

Archiviata la partita contro il Bari, parla uno dei protagonisti in campo: le dichiarazioni di Christian Pulisic nel post-gara

Buona la prima per il Milan di Massimiliano Allegri, uscito vittorioso dal match contro il Bari in Coppa Italia.

La sfida di San Siro ha visto una squadra dallo spirito positivo e che è scesa in campo con la giusta mentalità. I rossoneri sono andati in vantaggio con il gol di Rafael Leao, poi uscito per un problema fisico, e nella ripresa hanno messo il sigillo al match con il definitivo 2-0 ad opera di Christian Pulisic.

Le parole di Pulisic dopo Milan-Bari: il commento del rossonero

Al termine del match di questa sera, Christian Pulisic è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset.

Protagonista indiscusso della gara contro il Bari, lo statunitense ha parlato della prestazione della propria squadra e degli obiettivi del Milan. Queste le sue parole: “Per noi è un inizio buono, potevamo fare più gol ma stasera l’importante era vincere. Ora pensiamo al prossimo turno. Obiettivo seconda stella per questa stagione? Per noi la gara più importante è la prossima, dobbiamo vincere ogni partita e pensare match dopo match. Non pensiamo già allo scudetto, se faremo bene avremo una chance alla fine della stagione per il titolo”.