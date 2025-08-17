Ricci non si nasconde: le parole sulle ambizioni del Milan

Vittoria per il Milan in Coppa Italia. Al fischio finale della sfida di San Siro, Samuele Ricci ha dato il proprio punto di vista sulle prime settimane in rossonero

Buon primo test ufficiale per il Milan nella stagione 2025/26, iniziata con il piede giusto. Il Diavolo questa sera era impegnato nella sfida di Coppa Italia contro il Bari e arrivava con tutte le migliori intenzioni.

Le aspettative della vigilia hanno trovato il giusto feedback, con i rossoneri che si sono imposti con il risultato di 2-0 con le reti di Leao nella prima frazione e Pulisic nel secondo tempo. Buon impatto anche da parte dei nuovi acquisti, presentati davanti al loro nuovo pubblico nel pre-partita.

Ricci dopo Milan-Bari: “Tifosi fantastici. Sugli obiettivi della squadra…”

Tra i volti nuovi in casa Milan figura anche quello di Samuele Ricci. Il centrocampista, arrivato quest’estate dal Torino, è uno dei sette calciatori che oggi hanno ricevuto la prima ovazione da San Siro in maglia rossonera.

Al termine della gara, Ricci ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset. Il calciatore del Milan ha commentato la prestazione della squadra: “Abbiamo fatto una buona partita. Ci sono ancora alcuni aspetti da migliorare e dettagli da limare. Abbiamo gestito bene la palla in un momento in cui è necessario tenere il pallone e fare correre l’avversario, ma ci siamo mossi bene“.

Un focus infine sugli obiettivi del Diavolo, con un occhio alla lotta scudetto: “Puntiamo in alto, puntiamo a fare il massimo. Si è creato fin da subito un grande gruppo soprattutto grazie a chi faceva già parte del Milan. Personalmente mi trovo bene con i compagni, con il mister e con tutto il mondo Milan. Ci tenevo a ringraziare tutti ma soprattutto i tifosi, oggi ci hanno sostenuto e non era scontato questo affetto”.