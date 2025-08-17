Scambio tra Milan e Sassuolo: manca solo un dettaglio

Il calciomercato può portare un altro rinforzo molto atteso al Milan, affare con il Sassuolo che si può concretizzare tramite scambio: le ultime

Se finora il mercato del Milan è stato davvero molto intenso, con un totale di circa venti operazioni tra entrate e uscite, nel rush finale non ci sarà per niente da rilassarsi, tutt’altro. I rossoneri saranno ancora protagonisti di svariati affari, questo è certo. Attenzione massima per concludere quello che è stato un lavoro ben avviato da Tare e dal resto della dirigenza, per rendere il Milan completo e competitivo per una stagione in cui culla ambizioni di alto profilo.

La campagna acquisti è stata piuttosto positiva, portando una serie di rinforzi funzionali, qualitativi e promettenti per essere utilizzati da Allegri. Ma manca ancora qualcosa, specialmente nel reparto avanzato. E’ per questo che adesso è il momento di accelerare per gli ultimi affari. E il famigerato centravanti di scorta – Hojlund il primo candidato – potrebbe non essere l’unico innesto.

Il Milan torna alla carica con un vecchio pallino dal Sassuolo e pensa di avere trovato il modo per concludere l’affare. Uno scambio con i neroverdi è quello che ci vuole.

Milan, mirino su Laurientè: Adli è la carta giusta, ma deve dire sì

Per dare vivacità ed energie fresche all’attacco, si pensa ad Armand Laurientè, giocatore già seguito in passato e che potrebbe essere utilissimo con la sua velocità per scardinare difese arcigne.

Il Milan potrebbe dare in cambio come contropartita parziale Adli, destinato a partire. Il profilo del centrocampista interessa agli emiliani, ma l’operazione per concludersi ha bisogno di un ultimo ritocco. Al di là della quantificazione economica del conguaglio da corrispondere ai neroverdi, Adli non è ancora convinto. Ma con il rischio di rimanere fuori rosa se non dovesse trovare un’altra sistemazione, potrebbe rivedere la sua posizione.

Milan, corsa a piazzare gli esuberi: il punto da Bennacer agli altri

Non solo Adli, da piazzare in questi ultimi giorni di mercato. Sono numerosi, come sappiamo, i giocatori che non rientrano nei piani di Allegri e a cui andrà trovata una sistemazione.

Bennacer continua a piacere al Marsiglia, dove ha trascorso la seconda metà della scorsa stagione, da capire se ci saranno i margini per una intesa. Okafor e Chukwueze piacciono in Turchia, i dialoghi proseguono senza sosta, per trovare la migliore soluzione per tutti. Anche facendo posto in rosa, il Milan avrà più agevolazioni nel condurre trattative in entrata.