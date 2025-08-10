“Scudetto?”: la risposta di Saelemaekers è nettissima

Saelemaekers sicuro: le ultime sullo scudetto.

Ai microfoni di Sky Sport, Alexis Saelemaekers ha parlato non solo del momento personale, ma anche delle ambizioni del Milan in vista della nuova stagione.

Il centrocampista belga, con il consueto sorriso, ha spiegato che nello spogliatoio c’è fiducia e voglia di lottare fino in fondo per lo Scudetto.

Milan, Saelemaekers ci crede: le parole sullo scudetto

“Non pensiamo allo Scudetto adesso, pensiamo ad essere un gruppo unito. Poi quello che succederà non lo sappiamo, daremo di tutto e vedremo cosa succederà”.

“Abbiamo finito un mese di preparazione dove non ci sono stati infortuni, da martedì potremo prepararci al meglio per la Coppa Italia. Oggi paradossalmente in 10 abbiamo fatto meglio, siamo stati più ordinati. Potevamo essere più attenti, sono cose che sistemeremo. Dovremo avere un’attenzione diversa, domenica c’è una partita da dentro e fuori. Ora dovremo lavorare con totale serenità”