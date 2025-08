Serie A, svolta epocale: riguarda il VAR

Serie A, novità storica per gli arbitri: decisioni VAR spiegate in diretta allo stadio

La nuova stagione di Serie A porterà con sé un cambiamento epocale nella gestione delle comunicazioni arbitrali.

Come annunciato da Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di Serie A e B, nel corso del raduno precampionato a Cascia, dalla prossima annata i direttori di gara avranno la possibilità di spiegare pubblicamente, direttamente sul campo e in televisione, le decisioni prese dopo un intervento del VAR.

Svolta incredibile sul VAR

“È un passo avanti importante nella comunicazione – ha spiegato Rocchi – un lavoro che portiamo avanti da anni con l’obiettivo di essere sempre più trasparenti. Ora le spiegazioni saranno immediate, davanti a tutti, in tempo reale”.

Il cosiddetto announcement, già sperimentato in alcune competizioni internazionali come il Mondiale per club FIFA e il Mondiale femminile, prevede che l’arbitro annunci tramite microfono, rivolgendosi al pubblico in tribuna e a chi segue la partita in tv, cosa è stato valutato al monitor e quale decisione finale è stata presa.

L’obiettivo è chiaro: rendere le scelte arbitrali più comprensibili, ridurre la distanza tra campo e tifosi e cercare di limitare discussioni e fraintendimenti che troppo spesso infiammano il post-partita. Un’evoluzione attesa da tempo, che avvicina anche il calcio italiano agli standard di trasparenza adottati in altri sport, come il football americano o il rugby.

Resta ora da capire in quanti e quali casi gli arbitri utilizzeranno questa nuova facoltà, ma la direzione intrapresa è chiara: maggiore apertura, maggiore chiarezza, meno margini per interpretazioni ambigue.