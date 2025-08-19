“Si sta creando qualcosa di eccezionale”: Milan, promessa speciale di Ricci al popolo rossonero

Samuele Ricci esprime estrema fiducia sul Milan che sarà. L’ex regista del Toro, arrivato in estate, ha fatto una promessa speciale al popolo rossonero sulla stagione imminente.

Nel calcio, si sa, tutto può succedere. Ma, almeno allo stato attuale, appare veramente improbabile che il Milan possa ripetere l’annata disastrosa trascorsa sotto la guida tecnica di Paulo Fonseca prima e Sergio Conceiçao poi. Filtra tutt’altra sensazione nei confronti dei rossoneri, che con Massimiliano Allegri puntano forte sul ritorno in Champions League, senza però porsi limiti. Sotto questo punto di vista, avere un solo impegno settimanale può essere un vantaggio per il Diavolo che, grazie anche al mercato, si appresta ad esordire in campionato contro la Cremonese con grande ottimismo-

Milan, filtra ottimismo da Milanello: Ricci conferma le sensazioni

È dello stesso avviso anche Samuele Ricci. Una delle new entry del ridimensionato centrocampo rossonero, intervistato da Cronache di Spogliatoio, ha detto la propria sul clima che si respira:

“Al Milan mi sto trovando benissimo. Sono stato coinvolto alla grande fin dal primo momento da tutti e questo mi ha colpito molto. Sia dai compagni che da chi lavora dietro le quinte: si stanno creando delle vere e proprie amicizie. L’aspetto che mi ha più colpito in questo primo mese di Milan è l’intensità che viene messa in allenamento. Si sta creando veramente una competizione interna molto sana che ti fa alzare il livello.”

Il numero 4 ha inoltre speso parole al miele per il suo nuovo tecnico:

“Con Allegri c’è stata subito una grande affinità, a lui piace molto scherzare fuori dal campo e ci strappa sempre un sorriso, ma quando è in campo tiene molto a lavorare e cura il dettaglio. La sua dote fondamentale è che sa come vincere e ce lo sta trasmettendo. L’essere uno di Pisa e uno di Livorno ci dà lo stesso senso dell’umorismo. Il suo secondo è di Lucca, quindi è una triade toscana che fa molto ridere. Si sta creando un bel rapporto con tutti i ragazzi”.

Ricci non ha dubbi: “Si sta creando un bel gruppo”, poi le parole da brividi su Modric

L’ex Toro non ha risparmiato gli elogi anche verso Luka Modric:

“È molto umile ed è già una figura importante dentro lo spogliatoio. Tanti di noi, lo vedo, che fanno già affidamento su di lui. Sinceramente non mi sarei mai immaginato di condividere lo spogliatoio con lui! Fa certe cose con una naturalezza che fa impressione”.

Il regista ha colto l’occasione per descrivere le proprie doti tecniche e quelle in cui deve ancora migliorare:

” Mi piace molto avere la palla tra i piedi, mi piace andare a cercarmela nei momenti della partita in cui arriva meno. In Serie A è complicato perché c’è molta tattica e le squadre giocano chiuse: è difficile trovare spazi. Devo migliorare in tante cose. Tecnicamente, certo, ma anche dal punto di vista della presenza in campo. Non parlo tanto della grinta, quanto proprio del riuscire a essere più “dentro” la partita. A volte mi piace abbassarmi a prendere palla, ma magari perdo qualcosa nella fase difensiva, quella più dura. Però rispetto a com’ero prima, anche grazie al lavoro fatto recentemente, sono migliorato tanto, soprattutto fisicamente”.

Tutti, a partire dal diretto interessato, auspicano che questo sia l’anno della consacrazione per Ricci, specialmente pensando al Mondiale della prossima estate che ogni italiano si augura di vivere come ai tempi delle notti magiche.