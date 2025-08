“Siamo alle strette di mano”: Galliani-Milan, rivelazione in diretta

Clamorosa rivelazione in diretta, il Milan è pronto a riaccogliere una leggenda. C’è la stretta di mano. Le ultime

La società Milan, negli ultimi anni, ha avuto qualche difficoltà, spesso si è trovata a compiere delle scelte e ad avere degli atteggiamenti non da Milan. Per vincere non servono solo i calciatori ed un buon allenatore, ma c’è bisogno di un ambiente professionale e all’altezza. Come qualsiasi azienda, anche una società calcistica deve avere le proprie gerarchie e la gestione deve essere ottimale per conseguire gli obiettivi. In tal senso, arrivano notizie di un possibile clamoroso ritorno.

Moretto: Galliani Milan, il ritorno. C’è la stretta di mano con Cardinale

Il giornalista ha parlato di un accordo già concluso tra Cardinale ed Adriano Galliani, per un ritorno in rossonero. Moretto parla addirittura di stretta di mano, ma fa anche intendere che l’operazione non verrà ufficializzata in termini brevissimi.