Solet verso Milano: l’annuncio arriva in conferenza

Il difensore dell’Udinese è l’oggetto del desiderio per mezza Serie A e tra le squadre rientra anche il Milan.

Si tratta della possibilità di vedere il centrale francese ed ex Salisburgo, cercato in passato anche dalle big d’Europa e con l’Udinese che ha scelto di prenderlo quando nessuno più avrebbe puntato su di lui. I friulani scelsero di prenderlo dopo l’infortunio, quando ancora risultava un’incognita visto che il club della Red Bull gli aveva interrotto i legami contrattuali.

Runjaic in conferenza stampa ha ammesso tutto riguardo le possibilità dell’addio, per l’interesse della big di Serie A sul centrale dei friulani che, ad oggi, risulta essere uno dei pochi calciatori sul quale si è alzato un muro vivendo da leader quella che la sua annata che sta preparando a vivere con l’Udinese. Ma non ad ogni costo, perché l’interesse delle big potrebbe permettere al giocatore di chiedere la cessione, dopo aver visto già l’addio di Lucca, Thauvin e Bijol.

Solet sull’asse Udine-Milano: colpo al gong

Sta per arrivare il gong sul finire di calciomercato, quello che non permetterà più ai club di intervenire, se non per gli affari a zero. E il Milan, così come l’Inter, devono cercare di chiudere quanto prima uno dei colpi in programma per la difesa.

Sull’asse Udine-Milano pare siano venute fuori ulteriori voci sul possibile grande salto di Solet che, dalla lotta salvezza con l’Udinese, si ritroverebbe a competere in Champions League oppure per le alte posizioni di classifica, sulle quali ci sono ambizioni al club rossonero.

Nella conferenza stampa di Kosta Runjaic è stata fatta chiarezza: Solet non si tocca. Il club dell’Udinese punta a tenerselo stretto quantomeno per un altro anno e poi sarà libero di andare via, se vorrà, per le grandi ambizioni nel giocare in uno dei top club italiani o d’Europa.

La rivelazione di Runjaic su Solet: Milan e Inter alla finestra

Milan e Inter sono alla finestra per capire se Solet può arrivare oppure no. Nel frattempo, sul forte centrale dell’Udinese, ha preso voce l’allenatore dei friulani, Kosta Runjaic. Ed è stato molto chiaro attraverso le parole rilasciate in conferenza.

Ha spiegato, in conferenza stampa, che tutte le offerte saranno sì valutate, ma in caso di proposte soddisfacenti che fino a questo momento non sono arrivate su Solet. Si sarebbe registrato, con ammissione dello stesso allenatore, il forte interessamento da Milano su di lui. La questione però sarebbe chiusa, in quanto Rujnaic certo del colloquio con Oumar Solet che avrebbe deciso di restare a Udine, almeno fino alla fine di questa stagione.