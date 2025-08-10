Thiaw addio, arriva il commento di Allegri: l’ha detto in diretta

Perde il Milan a Londra, Allegri non ha peli sulla lingua sul risultato.

Al termine di Chelsea-Milan, conclusa con la netta vittoria per 4-1 degli inglesi, Massimiliano Allegri si è presentato ai microfoni di Sky Sport per analizzare la prestazione dei suoi.

Il Milan è uscito sconfitto da Stamford Bridge, e il nuovo tecnico dei rossoneri ha chiarito tutto nel post gara.

Allegri sicuro: tutte le parole

“Abbiamo finito un mese di preparazione dove non ci sono stati infortuni, da martedì potremo prepararci al meglio per la Coppa Italia. Oggi paradossalmente in 10 abbiamo fatto meglio, siamo stati più ordinati. Potevamo essere più attenti, sono cose che sistemeremo. Dovremo avere un’attenzione diversa, domenica c’è una partita da dentro e fuori. Ora dovremo lavorare con totale serenità”.

“Siamo un po’ migliorati come squadra, non solo come difensori. Dobbiamo continuare a lavorare. Prendere gol dopo 7 minuti su una palla inattiva, anche sul secondo gol potevamo difendere un po’ meglio. I ragazzi mi hanno dimostrato un buono spirito. C’è delusione quando si perde, ma non cambia il valore della squadra. Importante che nessuno si sia fatto male, torniamo a Milano dopo due partite in due giorni in buone condizioni”.

“Thiaw? Dispiace che sia andato via. La società si sta muovendo per il sostituto, il mercato è questo: bisogna accettarlo e continuare a lavorare. In squadra ho ottimi giocatori che si sono messi a disposizione l’uno con l’altro. Abbiamo Gabbia, Pavlovic e Tomori, tre difensori per giocare domenica prossima ce l’abbiamo. Se arriverà questa settimana bene, altrimenti aspetteremo”.

“Leao ha alzato il livello dell’attenzione, le sue prestazioni sono diventati più pesanti. Abbiamo avuto occasioni, potevamo essere più cattivi”.

“Modric è arrivato da 10 giorni, ha bisogno di lavorare. Aveva 30 minuti, ne ha fatti 45. L’espulsione ha cambiato i piani, doveva entrare per Musah che ha fatto 70 minuti dopo i 60 minuti di ieri. Deve migliorare la condizione, è più in ritardo degli altri”.