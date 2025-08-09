Thiaw al Newcastle, il Milan ha già il sostituto: servono 30 milioni

Il Milan ha individuato l’erede di Thiaw, ad un passo dal Newcastle.

Il d.s. Tare sta lavorando senza sosta nelle ultime settimane per offrire al tecnico Max Allegri un gruppo pronto, possibilmente entro il 17 agosto, giorno della sfida con il Bari nei trentaduesimi di Coppa Italia.

Sia in entrata ma anche in uscita, il Milan ha effettuato diverse operazioni: sono arrivati rinforzi importanti soprattutto a centrocampo, l’ultimo in ordine cronologico è stato Ardon Jaahari dal Club Brugge. Nelle casse della società, sono entrati notevoli profitti, grazie alle cessioni di Reijnders al Manchester City e Theo Hernandez all’Al-Hilal.

Adesso però, dovrebbe salutare Milano anche Malick Thiaw, finito nel mirino del Newcastle e i meneghini non hanno intenzione di farsi trovare impreparati.

Thiaw ai saluti ? Occhi su Comuzzo

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il Milan avrebbe individuato il sostituto di Thiaw, ovvero Pietro Comuzzo. Il difensore, fortemente voluto da Allegri, sarebbe una pedina importante nello scacchiere dell’allenatore toscano, in quanto giovane e molto bravo nell’impostazione dal basso.

Per lasciar partire il 20enne, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso vorrebbe 30 milioni di euro: cifra elevata, ma che i rossoneri sarebbero disposti a spendere, considerando i 40 milioni in arrivo dal Newcastle per Thiaw.

Comuzzo, un jolly difensivo

Nell’ultima annata, il classe 2005 ha dimostrato di poter giocare in qualunque big del nostro campionato, attraverso prestazioni importanti. Palladino infatti non ha praticamente mai rinunciato al difensore friulano. Il 25 maggio 2025 nella gara con l’Udinese, il numero 15 ha raggiunto il traguardo sognato da tutti gli aspiranti calciatori, ovvero il primo gol in Serie A.

Con l’ingaggio di Comuzzo, il Diavolo aumenterebbe il numero di italiani in rosa, elemento che soprattutto negli ultimi anni è stato uno dei problemi principali a Milanello. Il centrale potrebbe diventare un elemento inamovibile, formando così una coppia tutta azzurra insieme a Matteo Gabbia.