Ufficiale – Liberali al Catanzaro: il messaggio d’addio commovente

Mattia Liberali è un nuovo calciatore del Catanzaro: il classe 2007 va via dal Milan a parametro zero.

Nella giornata odierna si è ufficializzata un’altra operazione di mercato, che vede protagonista anche il Milan: il giovane trequartista classe 2007 Mattia Liberali, cresciuto nelle giovanili rossonere, ha risolto il proprio contratto anticipatamente con il club, per approdare a parametro zero al Catanzaro. Il Milan ha dato il via libera all’operazione, a patto che il club rossonero abbia una percentuale del 50% sulla futura rivendita. Il giovane trequartista ha firmato un contratto fino al 2029 con il nuovo club, che attualmente milita nel campionato di Serie B.

Nel pomeriggio odierno il Catanzaro ha ufficializzato l’arrivo di Mattia Liberali, così come il Milan ha salutato definitivamente il suo ormai ex giocatore, cresciuto nelle giovanili del club rossonero. Un addio commovente, visto il messaggio sui social dello stesso giocatore:

Dopo più di 10 anni passati insieme è arrivato il momento di separarci: ne abbiamo vissute tante e non ti ringrazierò mai abbastanza per tutto quello che mi hai dato.

Sono arrivato che ero solo un bambino, voglioso di giocare a pallone e di divertirsi, e ora ne esco da ragazzo cresciuto e maturato, che non ha mai mollato questa voglia di vivere per il calcio.

Dentro di me c’è e ci sarà sempre questa parte del bambino che tu hai cresciuto e che mi fa emozionare e gioire ogni volta che tocco la palla come se fosse la prima.