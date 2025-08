Ultim’ora Jashari, c’è l’annuncio di Romano: manca solo la firma

Milan, Jashari a un passo: il centrocampista non convocato dal Brugge, valigie pronte per l’Italia

Il Milan accelera e vede ormai vicinissimo Ardon Jashari. Il centrocampista svizzero, da settimane in cima alla lista dei desideri rossoneri per rinforzare la linea mediana di Massimiliano Allegri, è sempre più vicino al trasferimento in Italia.

A confermarlo è un segnale chiaro arrivato oggi: il giocatore non è stato convocato dal Club Brugge per la gara di domani contro il Salisburgo, valida per il terzo turno preliminare di Champions League. Un’assenza che, a questo punto, lascia poco spazio ai dubbi.

Nelle ultime ore, la dirigenza milanista ha compiuto lo scatto decisivo, alzando l’offerta a 34 milioni di euro di parte fissa più 3 di bonus, convincendo così il club belga. L’intesa tra le due società è ormai totale, come confermato anche da Fabrizio Romano con il suo classico “Here we go” su X, che sancisce di fatto la chiusura dell’operazione.

❤️ BREAKING: AC Milan agree deal to sign Ardon Jashari from Club Brugge, here we go!

Brugge have just accepted final bid in paper for €39m package and authorized Ardon for medical

After long negotiations, deal done as Jashari only wanted to join Milan project since June. pic.twitter.com/eSBtk7sl5z

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 5, 2025