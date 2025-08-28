Ultim’ora Jashari, l’esito degli esami: pessime notizie

Ultim’ora Milan, c’è l’esito degli esami dopo l’infortunio di Jashari.
Il nuovo acquisto rossonero si è infortunato nell’allenamento odierna a Milanello.
Ad annunciarlo è stato lo stesso Max Allegri in conferenza stampa: “Jashari è un giocatore forte in primis: purtroppo si è fatto male oggi in un contrasto con Gimenez, non ci sarà domani: credo sia un mediano davanti alla difesa oppure giocare a due”.
Milan, infortunio Jashari: le ultime da Milanello
Ardon Jashari, in seguito all’infortunio riportato nella giornata odierna, è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una frattura composta del perone destro.
Il giocatore seguirà un trattamento conservativo. Da capire quindi quanto starà fuori