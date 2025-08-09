Ultim’ora Milan, c’è l’intesa per la cessione: il rossonero saluta

Ora è tutto ufficiale: il rossonero è pronto a salutare il Milan ed approdare in Premier League, operazione giunta al termine.

Dopo un periodo di stallo, il calciomercato del Milan comincia a decollare: dopo una serie di innesti che hanno rinforzato la rosa rossonera, tra centrocampo e esterno di difesa, il club di Via Aldo Rossi ha messo in porto anche qualche cessione. Dopo le più importanti cessioni di Reijnders al Manchester City e quella di Theo Hernandez all’Al-Hilal, nella giornata odierna è arrivata la svolta decisiva per un’ulteriore partenza in casa rossonera: si tratta di Malick Thiaw, pronto ad approdare in Premier League.

Milan, Malick Thiaw verso la Premier League: accordo raggiunto

In queste ultime ore, il Milan ha intensificato i rapporti con il Newcastle per la cessione di Malick Thiaw: il club di Premier League era fortemente interessato al difensore rossonero classe 2001. Nelle ultime ore ci sono stati parecchi rapporti tra i due club, tanto che nella giornata odierna sono arrivati ad un accordo.

Secondo quanto riportato da Sportitalia, Milan e Newcastle hanno trovato l’intesa per il passaggio di Thiaw dal club rossonero al club inglese: 35 milioni di euro + 5 di bonus che il Newcastle verserà nelle casse del club di Via Aldo Rossi. Un’operazione da cui il Milan ci ha guadagnato moltissimo: nell’estate del 2022, infatti, Thiaw arrivava al Milan per soli 5 milioni di euro. Un’ottima plusvalenza dunque per i rossoneri, che ora dovranno però trovare un nuovo difensore da inserire all’interno della rosa e l’affondo per Leoni è possibile.