Ultim’ora Milan, c’è l’intesa per la cessione: il rossonero saluta

Thiaw saluta il Milan

Ora è tutto ufficiale: il rossonero è pronto a salutare il Milan ed approdare in Premier League, operazione giunta al termine.

Dopo un periodo di stallo, il calciomercato del Milan comincia a decollare: dopo una serie di innesti che hanno rinforzato la rosa rossonera, tra centrocampo e esterno di difesa, il club di Via Aldo Rossi ha messo in porto anche qualche cessione. Dopo le più importanti cessioni di Reijnders al Manchester City e quella di Theo Hernandez all’Al-Hilal, nella giornata odierna è arrivata la svolta decisiva per un’ulteriore partenza in casa rossonera: si tratta di Malick Thiaw, pronto ad approdare in Premier League.

Milan, Malick Thiaw verso la Premier League: accordo raggiunto

In queste ultime ore, il Milan ha intensificato i rapporti con il Newcastle per la cessione di Malick Thiaw: il club di Premier League era fortemente interessato al difensore rossonero classe 2001. Nelle ultime ore ci sono stati parecchi rapporti tra i due club, tanto che nella giornata odierna sono arrivati ad un accordo.

Secondo quanto riportato da Sportitalia, Milan e Newcastle hanno trovato l’intesa per il passaggio di Thiaw dal club rossonero al club inglese: 35 milioni di euro + 5 di bonus che il Newcastle verserà nelle casse del club di Via Aldo Rossi. Un’operazione da cui il Milan ci ha guadagnato moltissimo: nell’estate del 2022, infatti, Thiaw arrivava al Milan per soli 5 milioni di euro. Un’ottima plusvalenza dunque per i rossoneri, che ora dovranno però trovare un nuovo difensore da inserire all’interno della rosa e l’affondo per Leoni è possibile.

Alice Bonora

Appassionata di sport fin da bambina, negli anni ho maturato una forte passione per il calcio, con il sogno di poter fare di una passione il proprio lavoro. Collaboro con il network Nuovevoci da poco più di due anni e sto inseguendo il sogno di diventare giornalista, con l'obiettivo di girare il mondo. Ho studiato inglese, tedesco e spagnolo e sto nutrendo una piccola passione, quella della fotografia.
