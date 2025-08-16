ULTIM’ORA – Milan, rossonero ceduto a titolo definitivo: formula e dettagli dell’affare

Si chiude definitivamente l’avventura al Milan per il rossonero. Non ci sono più dubbi sulla cessione a titolo definitivo del giocatore.

Poco più di due settimane alla fine della sessione estiva di calciomercato, con il Milan che si sta muovendo per risolvere le ultime questioni. I rossoneri sono sempre attivi sul mercato in entrata, con il nuovo attaccante che al momento rappresenta la priorità, ma non trascurano neanche quello in uscita.

Proprio in queste ultime ore il Diavolo ha chiuso per la cessione a titolo definitivo del rossonero. Nella giornata di domani sono previste le visite mediche del giocatore con il nuovo club.

Milan, Lazetic riparte dalla Scozia: trasferimento a parametro zero all’Aberdeen

Come riportato da Gianluca Di Marzio, Marko Lazetic si appresta a diventare un nuovo giocatore dell’Aberdeen. L’attaccante classe 2004 passa agli scozzesi a parametro zero, con il Milan che potrà godere del 50% sulla futura rivendita del serbo. Già oggi Lazetic è atteso in Scozia, con le visite mediche che sono previste per domani.

Si chiude, dunque, l’esperienza rossonera per Lazetic. L’ex Stella Rossa è stato acquistato dal Diavolo nel 2022 per ben 4 milioni di euro, con la sensazione che si fosse difronte ad un nuovo possibile fenomeno. È chiaro, però, che le tante aspettative non siano state rispettate.

Nelle sue due stagioni al Milan, Lazetic ha collezionato solo due presenze, per un totale di appena 12 minuti in campo. Successivamente i due prestiti al Fortuna Sittard e al Backa Topola.

Ora per Lazetic si aprono le porte del campionato scozzese, con la speranza che possa finalmente trovare la sua giusta dimensione. A sperarlo è soprattutto il Milan, che potrebbe racimolare qualche milione da una sua eventuale futura cessione.