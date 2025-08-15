Verso Milan-Bari, la probabile formazione: Allegri ha un dubbio in attacco

Domani sera comincia ufficialmente la stagione 2025/2026 del Milan, in Coppa Italia, contro il Bari.

Nella serata di domani inizia ufficialmente il cammino del Milan nella stagione 2025-2026: prima dell’esordio in Serie A, la squadra rossonera sarà impegnata nei 32° di finale di Coppa Italia contro il Bari. Dopo l’ottava posizione della passata stagione, infatti, i rossoneri devono partire dal principio nella competizione: l’obiettivo è arrivare più avanti possibile, per giocarsi qualcosina insieme alle big, che ci saranno a partire dagli ottavi di finale. Il Milan, con Massimiliano Allegri in panchina, può e deve tornare a grandi livelli, anche perchè i tifosi lo richiedono ed è vietato deluderli.

Milan-Bari, la probabile formazione: dubbio in attacco e in difesa

Il nuovo Milan targato Massimiliano Allegri esordirà domani sera in Coppa Italia, nelle mura amiche di San Siro, contro il Bari: il tecnico rossonero deve fare i conti con alcuni dubbi sulla formazione da schierare in campo dal primo minuto, principalmente in difesa e in attacco.

Molto probabilmente Allegri schiererà la difesa a tre, per permettere a De Winter e Athekame di ambientarsi al meglio all’interno della squadra rossonera. Spazio dunque a Pavlovic, Tomori e Gabbia, in una difesa a tre prima di impostare la difesa a quattro. Sulle fasce, spazio a Saelemaekers e Estupinian, mentre a centrocampo ci saranno Loftus-Cheek, Ricci e Fofana. Modric dunque si accomoderà in panchina, pronto a subentrare a gara in corso. In attacco molto probabilmente ci sarà la coppia Leao-Pulisic, con Gimenez che deve ancora recuperare al meglio dopo il rientro ritardato.