Verso Milan-Bari, rivoluzione in attacco: Allegri punta su una coppia inedita

Attacco completamente inedito per il Milan in vista della sfida di Coppa Italia contro il Bari. Max Allegri sembra pronto a sorprendere tutti.
Cresce l’attesa in casa Milan per vedere all’opera la nuova squadra nella prima uscita ufficiale della stagione. Appuntamento domani sera a San Siro, con i rossoneri che affronteranno il Bari per staccare il pass dei sedicesimi di Coppa Italia. Gara ovviamente alla portata per il Diavolo, con Max Allegri pronto a sperimentare l’undici titolare.
Per la sfida contro i pugliesi, il tecnico livornese – che non sarà in panchina per squalifica – sembra voler puntare su un tandem d’attacco del tutto inedito. Si tratta di una scelta senza dubbio molto coraggiosa da parte di Allegri, che però da domani potrebbe contare su una nuova opzione a sorpresa per il reparto offensivo.
Milan-Bari, le probabili formazioni: Leao e Pulisic pronti a guidare l’attacco
Nonostante il modulo adottato dal Milan nel corso della prossima stagione dovrebbe essere il 4-3-3, in attesa degli ultimi colpi di mercato, Max Allegri sembra voler continuare con il 3-5-2. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, anche domani sera si dovrebbe optare per la difesa a tre – pronta a diventare a quattro in fase di impostazione – con le più grandi sorprese che dovrebbe riguardare l’attacco.
Il reparto offensivo dovrebbe essere, infatti, affidato ad una coppia inedita composta da Rafael Leao e Christian Pulisic. Di seguito il probabile undici titolare che scenderà in campo domani sera:
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Fofana, Estupinan; Pulisic, Leao.
Per quanto riguarda i nuovi acquisti, a partire dal primo minuto dovrebbero essere solo Ricci in mediana ed Estupinan sulla corsia di sinistra. Probabile centrocampo di quantità con Loftus-Cheek e Fofana ad affiancare l’ex Torino. Possibile inizio dalla panchina, dunque, per Modric e Jashari che potrebbero entrare a partita in corso.
Milan, occhio a sottovalutare il Bari: la beffa è dietro l’angolo
Non c’è bisogno di evidenziare la differenza di valori tra il Milan e il Bari. Al tempo stesso, però, proprio questa evidente differenza permetterà ai pugliesi di arrivare a San Siro senza pressioni. Nulla da perdere per i biancorossi, che potrebbero beffare il Milan nel primo dentro o fuori della stagione.
Servirà quindi la massima attenzione per i ragazzi di Max Allegri, che non possono permettersi di commettere passi falsi alla prima uscita stagionale. I rossoneri partono come grandi favoriti, ma servirà dimostrarlo anche sul campo.