Vlahovic, accordo al Milan con lo scambio: la decisione della Juve

Il calciomercato del Milan sta entrando nel vivo e il nome caldo è sempre lo stesso: quello di Dusan Vlahovic.

I rossoneri cercano di convincere la Juventus, con l’obiettivo di rinforzare l’attacco a disposizione di Massimiliano Allegri che, dando un’alternativa al Bebote Gimenez, si ritroverebbe con un attacco da fare invidia a mezza Serie A.

Stando a quanto riportano da SportMediaset e precisamente dal giornalista Orazio Accomando attraverso il suo profilo su X, il Milan avrebbe messo sul piatto una proposta di scambio per Dusan Vlahovic, con l’intento di convincere i bianconeri al grande affare di mercato che sta vedendo il club rossonero come principale protagonista in Serie A.

Calciomercato Milan: accordo con lo scambio, la proposta

L’attaccante serbo, Dusan Vlahovic, è finito nel mirino del Milan. Club rossonero che sta cercando un profilo in attacco da quelle caratteristiche per il proprio reparto offensivo.

Tant’è che Igli Tare avrebbe avanzato una proposta allettante, per convincere la Juventus a lasciar partire il suo numero nove. Un’operazione, quella che cerca il Milan, che punterebbe a soddisfare entrambi i club. Da una parte il Milan che colmerebbe il vuoto lasciato da Camarda, Jovic, Abraham, riuscendo a dare l’alternativa in attacco che serve per Allegri che attualmente si trova con Gimenez e Leao adattato al ruolo di centravanti. Dall’altra la Juve, che sistemerebbe il proprio centrocampo.

Questo, a causa dell’offerta da 10 milioni di euro che propone il Milan, per Dusan Vlahovic, in cambio anche del cartellino di Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino era tra le idee della Juventus fino a poco tempo fa e, finito ai margini del club rossonero anche sotto gestione Allegri, potrebbe servire come pedina di scambio per accontentare la Juve sulle cifre che mancano rispetto ai 10 milioni che, da soli, sembrano non bastare sul trasferimento che porta il serbo a Milano.

La risposta della Juve sullo scambio per Vlahovic al Milan

Il Milan non molla Vlahovic, ma la Juve non sembra convintissima del cartellino di Bennacer. Per vendere Vlahovic, nonostante ormai si sia complicata sempre di più la situazione e con l’intento di separarsi quanto prima da un ingaggio enorme che supera i 10 milioni di euro, la Juventus continua a chiedere di più per il suo cartellino. Vuole monetizzare con cifra tonda, senza ipotesi di scambio.

La Juve spera infatti in nuovi sviluppi legati a chi lo vorrà in attacco e ancora non sembra vicino quello che è il matrimonio tra Milan e Vlahovic per un futuro assieme. Ma le offerte per Dusan ad oggi scarseggiano e l’unica squadra davvero in pista per portarsi a casa il serbo, pare essere proprio il Milan.