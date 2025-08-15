Vlahovic giocherà in Spagna: il nuovo 9 del Milan arriva da Madrid

Dusan Vlahovic è la scelta improvvisa in Spagna, conteso da due top club della Liga. E per il Milan si apre uno scenario intrigante per il colpo in attacco.

Alla ricerca di un nuovo numero nove, il club rossonero ha per un lungo periodo provato a sondare il terreno per mettere le mani sul cartellino di Dusan Vlahovic.

Per l’arrivo del serbo in rossonero le cose si sono complicate per due fattori. Il primo, legato alla volontà della Juventus di non svenderlo completamente, dopo averlo pagato 83,5 milioni dalla Fiorentina. Il secondo, non banale, legato al suo ingaggio. In Spagna, accontentando il calciatore e permettendogli pure di giocare in Champions League, c’è chi si prepara a prenderlo. E questo, permette al Milan poi di provare a mettere le mani su un nuovo attaccante da dare ad Allegri per la stagione che sta cominciando. Un attaccante che, arrivando in Italia, risulterebbe tra i più importanti del campionato stesso che il club rossonero vuole vivere da protagonista.

Calciomercato Milan: sfuma Vlahovic, ma arriva un altro bomber

La vicenda attaccante, al Milan, si è complicata più del previsto. Ma sono diversi gli scenari che vedono le diverse opportunità in avanti per i rossoneri e, una tra queste, potrebbe a sorpresa concederla la stessa cessione di Vlahovic.

Il motivo è legato alla voglia dell’Atletico Madrid di dare un nuovo titolare davanti a Diego Simeone, per il proprio attacco. Vedere Vlahovic ai Colchoneros, porterebbe lo stesso club di Madrid a lasciar partire il proprio attaccante, considerando l’importanza che avrebbe poi il serbo nell’attacco che andrà a formarsi.

Ecco perché a quel punto, con Sorloth in uscita, ad approfittarne potrebbe essere il Milan che è alla ricerca di un nuovo attaccante. L’identikit tracciato da Igli Tare vedrebbe il norvegese come principale indiziato per quello che cercano i rossoneri nel ruolo di punta centrale.

Le cifre del colpo dall’Atletico Madrid per il Milan

Con Vlahovic che va all’Atletico Madrid – piace anche al Barcellona -, il Milan potrebbe fiondarsi su Alexander Sorloth.

Il bomber norvegese, che dovrà sfidare l’Italia a San Siro poi nel match che risulterà decisivo per la qualificazione o meno della nostra Nazionale al Mondiale 2026, diventa di fatto un’occasione per il Milan. Potendolo prendere per 25-30 milioni di euro, non è da escludere la possibilità di vederlo in rossonero come soluzione diversa da Rasmus Hojlund, che pure pare complicarsi dopo le diverse trattative dei rossoneri, che sono alla ricerca di un bomber d’area. Il talento della Norvegia avrebbe già dato sua disponibilità al trasferimento, in quanto il Milan sia una delle sue destinazioni gradite, in caso di addio dalla Spagna.