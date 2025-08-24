Vlahovic-Milan: il gol cambia tutto, già scelto il sostituto

Il futuro dell’attaccante serbo potrebbe cambiare nel corso delle prossime ore. E i rossoneri sono pronti a muoversi su un’altra punta

Harder non basta al Milan. Dopo il no a Boniface, i rossoneri lavorano per rinforzare il reparto offensivo. Il classe 2005 è danese è sicuramente molto vicino, ma non sembra essere l’unico nome destinato ad arrivare alla corte di Allegri. Gimenez non ha convinto e il tecnico toscano si attende un’altra pedina in attacco. Il principale indiziato è sempre Vlahovic. Il serbo è già stato allenato dall’allenatore rossonero e lo accoglierebbe volentieri.

Ma la pista di Vlahovic resta non semplice da percorrere. La rete contro il Parma potrebbe portare la Juventus a confermare il serbo e poi perderlo a zero al termine della stagione. Una scelta destinata a portare il Milan nel corso di questi ultimi giorni di calciomercato magari a sondare un profilo giovane e differente. Ad oggi non si hanno certezze e vedremo come si svilupperà la situazione nei prossimi giorni.

Calciomercato Milan: Vlahovic più difficile, l’erede dalla Premier?

Allegri alla società ha chiesto Vlahovic. Il tecnico toscano continua a sperare di accogliere il serbo, ma la strada non è assolutamente semplice e in discesa. Il gol contro il Parma potrebbe complicare ancora di più il tutto visto che la Juventus è pronta a valutare una sua permanenza e non andare a rinforzare una diretta concorrente per lo Scudetto. Una situazione destinata a portare Tare a valutare alternative e attenzione ad un nome che arriva dalla Premier.

L’Aston Villa, infatti, sarebbe sempre più vicina a prendere Nkunku e questo potrebbe facilitare l’uscita di Watkins nei prossimi giorni di calciomercato. L’attaccante inglese rappresenta quel profilo ideale per il Milan e un tentativo con i Villans potrebbe essere fatto per valutare con attenzione l’operazione. Non si tratta di un affare definito, ma di una possibile pista da attenzionare con attenzione a partire da domani.

Il Milan ha bisogno di una punta oltre a Harder. Il nome di Watkins per il momento non è una priorità di calciomercato per i rossoneri, ma presto è destinato ad essere valutato considerato anche il fatto che parliamo di un attaccante importante e ancora molto giovane. Una pista, quindi, da attenzionare nel corso dei prossimi giorni.

Mercato Milan: Watkins nuova idea per l’attacco

