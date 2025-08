Vlahovic-Milan, trovata la chiave: Tare pronto allo scambio

Il Milan si prepara a mettere in discesa la trattativa con la Juventus per portare Dusan Vlahovic in rossonero: Tare apre allo scambio.

Dusan Vlahovic è l’obiettivo numero uno del Milan per rinforzare l’attacco. Mister Massimiliano Allegri starebbe insistendo molto per averlo in rossonero, sollecitando più volte Tare a chiudere quanto prima l’operazione. Dopo diverse considerazioni, il ds rossonero sembra aver finalmente trovato la chiave di volta per sbloccare la trattativa. L’idea dell’ex Lazio sarebbe quella di uno scambio.

Milan, pronto lo scambio con la Juventus: Vlahovic si avvicina

Dopo Pierre Kalulu, il Milan sarebbe disposto a consegnare nelle mani della Juventus un altro difensore rossonero. Secondo quanto riportato dal giornalista, Daniele Longo, Igli Tare avrebbe deciso di sbloccare la trattativa per Dusan Vlahovic, mettendo in piedi uno scambio che coinvolge Malik Thiaw.

Il difensore tedesco sarebbe uno dei nomi finiti sull’agenda di Comolli per potenziare il reparto difensivo. La Vecchia Signora, infatti, starebbe spingendo molto per mandare in porto lo scambio. Le parti sarebbero in stretto contatto, con l’obiettivo di chiudere a stretto giro l’affare. Da sottolineare, però, la volontà di Massimiliano Allegri, che va a cozzare con quelle che sono i desideri della dirigenza.

Il tecnico di Livorno non sarebbe affatto convinto di cedere Malick Thiaw. L’ex Juventus vorrebbe trattenerlo, includendolo tra i protagonisti della squadra. Durante la tournée estiva, mister Allegri è rimasto affascinato dalla qualità del calciatore classe 2001, tanto dal garantirgli una parte di primo livello all’interno della squadra.

Resta, quindi, da capire che decisione prenderà alla fine il Milan e se e in che modo si evolverà l’eventuale scambio. Dusan Vlahovic, in scadenza nel 2026 e con un ingaggio da 12 milioni, è valutato dalla Juventus intorno ai 20/25 milioni. Mentre i rossoneri pretenderebbero circa 30/35 milioni per il centrale tedesco. Insomma, c’è da lavorare per trovare la quadra.