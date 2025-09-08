Adli-Al Shabab, ci siamo: visite mediche fissate, quanto incassa il Milan

Dopo due stagioni in rossonero ed un’annata in prestito a Firenze, Adli saluta il Milan e la serie A: ad attenderlo l’Arabia Saudita

Si è chiusa la finestra di mercato estiva, ma il Milan continua a far cassa grazie alle cessioni. Dopo aver completato il trasferimento di Ismael Bennacer in prestito alla Dinamo Zagabria con un riscatto fissato a circa 9 mln, la dirigenza rossonera è pronta a chiudere un altro colpo in uscita. Yacine Adli attende la fumata bianca, ormai è soltanto questione di ore, ad attenderlo la Saudi Pro League.



Dopo la stagione passata in prestito alla Fiorentina, nella quale ha realizzato cinque gol e servito sette assist in 35 presenze totali, il classe 2000 ha fatto rientro a Milanello nella nuova direzione Allegri, ma per lui le porte del campo non si sono mai realmente aperte. Fuori dal progetto del tecnico livornese, il franco-algerino ha svolto la preparazione con il Milan Futuro di Massimo Oddo, attendendo pazientemente nuove offerte.

Le cifre dell’affare Adli

L’Al-Shabab ha messo sul piatto un’offerta da 7.5 mln per i rossoneri, offrendo invece al centrocampista un contratto triennale da 6 mln a stagione. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Nicolò Schirà, il club di Riad avrebbe già programmato le visite mediche per il classe 2000. Queste le parole con cui Schirà ha commentato l’operazione sul proprio profilo X:

L’Al-Shabab sta programmando il viaggio e le visite mediche per Yacine Adli. La firma del contratto da 6 mln, fino al 2028 è attesa per mercoledì. Il Milan riceverà 7.5 mln da questa trattativa,

Il mercato in entrata è chiuso, ma Igli Tare continua a lavorare seguendo due direttive: sfoltire l’attuale l’organico a disposizione di mister Allegri e alleggerire il monte ingaggi della società.