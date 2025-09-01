Affare a sorpresa Milan, il club valuta la difensore: si chiude in extremis

Il calciomercato del Milan è scoppiettante e sono tanti i nomi accostati in queste ore al club rossonero. Ecco le ultime di mercato.

Il Milan vuole rinforzare la difesa ed è sempre più vicino a Joe Gomez del Liverpool. Un profilo di esperienza per la società rossonera, totalmente opposta rispetto agli ultimi acquisti del club e l’inglese probabilmente, insieme al neo arrivato Rabiot, garantisce quell’esperienza e quell’affidabilità che chiedeva Massimiliano Allegri.

Ma i rossoneri puntano sempre sui giovani e monitorano profili più giovani e con grande futuribilità. Un nome nuovo è spuntato nelle ultime ore e la società sta valutando se affondare o meno per chiudere, la trattativa è possibile.

Colpo a sorpresa Milan, nome inedito per la difesa

Nelle ultime settimane il Milan ha sempre fatto colpi in chiave futura ed ora spunta un nome nuovo. Secondo quanto riporta Sky Sport il club rossonero è sulle tracce del giovane talento classe 2006 Noahkai Banks, giocatore di proprietà dell’Augsburg, e la società sta valutando se provare a chiudere o meno il colpo.

Un profilo low cost ma con grandi margini per il futuro, la società valuta il suo nome ed è un’operazione che eventualmente va oltre e potrebbe arrivare a prescindere dall’esperto centrale difensivo.