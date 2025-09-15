Allegri Milan, arriva la sentenza di Pellegatti: messaggio chiaro alla società

Il giornalista di fede rossonera ha commentato la sfida contro il Bologna, trattando dell’arbitro e del nuovo Milan di Allegri.

La vittoria del Milan sul Bologna ha dato diverse cose positive e soprattutto abbiamo visto per la prima volta la squadra che vuole Allegri, solida in difesa e molto concreta e pericolosa in fase offensiva. I rossoneri hanno più volte sfiorato il secondo gol ed hanno strappato applausi – dopo diverso tempo – in quel di San Siro.

Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato nel suo canale Youtube ed ha analizzato il nuovo Milan di Allegri sottolineando pro e contro del match e in primo luogo criticando la terna arbitrale: “A me su Nkunku sembrava rigore netto ma è stato il Var a chiamare l’arbitro e nonostante ciò sono arrivati tre punti meritatissimi” la chiosa del giornalista.

Milan, la sentenza di Pellegatti su Allegri e Gimenez

Belle parole per Allegri e anzi Pellegatti sembra letteralmente ‘pazzo’ per il neo tecnico rossonero ed ha chiarito: “Il Milan ha letteralmente dominato il Bologna, abbiamo buttato sei mesi per prendere Allegri ma io è da Dicembre che dico di prenderlo”, ha tuonato il giornalista che poi ha parlato del momento difficile di Santiago Gimenez, sfortunato e sprecone contro il club felsineo:

“In questo momento non si sente sicuro e purtroppo ha sbagliato troppo. I portieri del Milan tra l’altro non hanno rischiato mai” e cosi ha spiegato sul giocatore.