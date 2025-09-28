Allegri vs Conte, la notte delle stelle a San Siro: ecco quante volte si sono incrociati

Conte e Allegri in collage

Appuntamento a Milano per una sfida emozionante unica dal sapore Scudetto: il Diavolo sfida la sirena Partenope.

Massimiliano Allegri e Antonio Conte sono due protagonisti assoluti della Serie A. Allenatori e uomini che nel corso della loro carriera si sono sfidati innumerevoli volte, che hanno frequentato gli stessi ambienti e con sogni e ambizioni in comune.

Due personalità distinte, singolari e forti che hanno in comune una mentalità vincente. I loro profili pubblici sono diventati, nel tempo, simboli diversi della stessa idea di vincere: Allegri come artefice di un adattamento pragmatico e paziente, Conte come propulsore di intensità e disciplina collettiva.

Allegri vs Conte, una sfida senza tempo

Entrambi hanno costruito la propria reputazione sul successo in Serie A e su una capacità di riorganizzare gruppi di lavoro: Conte con la sua Juventus (2011–2014) ha rilanciato la squadra con uno schema aggressivo e di grande dinamismo. Lo scorso anno ha ribaltato il campionato giornata dopo giornata portano il Napoli alla vetta, dopo il disastroso decimo posto.

Conte allenatore Napoli che bacia la coppa dello Scudetto
Allegri vs Conte, una sfida senza tempo

Allegri, adotta invece uno stile più fluido e camaleontico capace di alternare moduli e priorità in base all’avversario e alle risorse. Sulla panchina della Juve ha vinto tanto, con determinazione e strategia. Caratteristiche messe in campo anche come tecnico del Milan.

Dopo un esordio discutibile la sua nuova squadra rossonera sta acquistando identità e compattezza: con un centrocampo solido e dinamico guidato da Luka Modric e Rabiot, un attacco in divenire con qualità e varietà.

I precedenti di Max e Antonio: Conte in vantaggio?

Il confronto diretto fra i due è però relativamente raro negli ultimi anni, infatti i due allenatori hanno solo 5 precedenti in Serie A. Le statistiche dicono che Conte ha avuto la meglio: 3 vittorie e 1 pareggio. Max invece avrebbe conquistato solo una vittoria contro Antonio.

Allegri allenatore del Milan in campo
I precedenti di Max e Antonio: Conte in vantaggio?

Sono 12 anni che i due tecnici non si incrociano, dal lontano 2011/2012 quando Allegri era sempre al Milan e Conte alla Juve. Allora era una rivalità da scudetto, ma anche la sfida di stasera ha le stesse sensazioni.

I due allenatori condividono anche un’altra caratteristica da veri professionisti. I due tecnici in totale hanno conquistato 11 titoli da Campioni di Italia. Allegri ha vinto 6 scudetti: uno con il Milan e ben 5 con la Juventus. Nel palmares di Conte, 3 scudetti sono bianconeri, uno nerazzurro e uno tutto partenopeo.

Il fascino dell’incrocio Allegri-Conte sta in questi numeri, ma anche nella determinazione di due allenatori unici e visionari che offriranno sicuramente spettacolo ed emozioni in questa notte delle stella alla Scala del calcio.

