Arabia-pigliatutto: dopo Theo un altro rossonero saluta per i petroldollari

di
milan

L’Arabia Saudita esercita un fascino a tratti irresistibile per la sua capacità di mettere sul piatto contratti ultra milionari: un altro rossonero seguirà Theo Hernandez

L’estate rossonera è stata una vera rivoluzione: Tare e Allegri hanno praticamente ribaltato la rosa rossonera come un calzino, modificando profondamente le fondamenta della squadra della scorsa stagione. Nel mercato in uscita infatti il diesse albanese si è particolarmente divertito, piazzando alcune uscite che hanno fatto felici le casse rossonere, già minate dalla mancanza degli introiti Uefa.

Reijnders è andato al Manchester City per 75 milioni bonus inclusi, Musah a Bergamo per 30, Thiaw al Newcastle per 45 e Theo in Arabia per 25 milioni. Gli interrogativi restano sul mercato in entrata, ancora difficile da valutare e che si porta dietro ancora parecchie incognite. Intanto però, nonostante il mercato in Italia sia chiuso, il Milan continua a muoversi in uscita.

Milan, ufficiale la cessione di Adli in Arabia

Si chiude l’esperienza italiana di Yacine Adli: il centrocampista francese, di origine algerina, lascia il Milan e si trasferisce ufficialmente all’Al-Shabab, in Saudi Pro League, a titolo definitivo. L’annuncio è arrivato direttamente dalla società saudita, confermando l’addio del classe 2000 al club di Via Aldo Rossi.

milan
Milan, ufficiale la cessione di Adli in Arabia (lapresse)-spaziomilan.it

Dopo il rientro dal prestito alla Fiorentina, Adli non era stato inserito nella lista dei calciatori arruolabili da Massimiliano Allegri e la sua permanenza in rossonero si era quindi complicata. Con la cessione definitiva, il Milan evita di doverlo nuovamente girare in prestito e ottiene un ritorno economico importante: secondo quanto riportato, il club incassa 7 milioni di euro tra parte fissa e bonus.

Vincenzo Esposito

Gestione cookie