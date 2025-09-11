Arabia-pigliatutto: dopo Theo un altro rossonero saluta per i petroldollari

L’Arabia Saudita esercita un fascino a tratti irresistibile per la sua capacità di mettere sul piatto contratti ultra milionari: un altro rossonero seguirà Theo Hernandez

L’estate rossonera è stata una vera rivoluzione: Tare e Allegri hanno praticamente ribaltato la rosa rossonera come un calzino, modificando profondamente le fondamenta della squadra della scorsa stagione. Nel mercato in uscita infatti il diesse albanese si è particolarmente divertito, piazzando alcune uscite che hanno fatto felici le casse rossonere, già minate dalla mancanza degli introiti Uefa.

Reijnders è andato al Manchester City per 75 milioni bonus inclusi, Musah a Bergamo per 30, Thiaw al Newcastle per 45 e Theo in Arabia per 25 milioni. Gli interrogativi restano sul mercato in entrata, ancora difficile da valutare e che si porta dietro ancora parecchie incognite. Intanto però, nonostante il mercato in Italia sia chiuso, il Milan continua a muoversi in uscita.

Milan, ufficiale la cessione di Adli in Arabia

Si chiude l’esperienza italiana di Yacine Adli: il centrocampista francese, di origine algerina, lascia il Milan e si trasferisce ufficialmente all’Al-Shabab, in Saudi Pro League, a titolo definitivo. L’annuncio è arrivato direttamente dalla società saudita, confermando l’addio del classe 2000 al club di Via Aldo Rossi.

Dopo il rientro dal prestito alla Fiorentina, Adli non era stato inserito nella lista dei calciatori arruolabili da Massimiliano Allegri e la sua permanenza in rossonero si era quindi complicata. Con la cessione definitiva, il Milan evita di doverlo nuovamente girare in prestito e ottiene un ritorno economico importante: secondo quanto riportato, il club incassa 7 milioni di euro tra parte fissa e bonus.