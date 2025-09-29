Boom Milan, colpo da 90 in attacco: arriva dalla Premier

Il Milan è ancora a caccia di un attaccante, e a gennaio tornerà sul mercato. Il nuovo centravanti arriva dalla Premier? L’indiscrezione di mercato accende la tifoseria

L’esordio con la Cremonese è soltanto un ricordo lontano. Il Milan di Massimiliano Allegri ha finalmente iniziato a correre e ora viaggia con il favore del vento in testa alla classifica. Le vittorie con Lecce, Bologna e Udinese avevano dato già una decisiva sterzata a questo inizio di stagione, ma il 2-1 con il Napoli di ieri sera candida realmente i rossoneri come pretendenti diretti per la lotta allo scudetto.

Una difesa rivitalizzata e trasformata nell’identità, un Maignan che a scanso dei soliti guai fisici, appare in forma splendida ed un centrocampo che oggi appare come uno dei più completi dell’intero campionato. Note negativa? All’apparenza nessuna, il Milan ritroverà presto il miglior Leao, ma con un Pulisic così, l’asso portoghese non ha fretta e non dovrà accelerare i tempi di recupero.

Sul tavolo allora cosa rimane? Rimane il nodo centravanti. Santi Gimenez ad oggi è l’unico vero “nove” a disposizione di mister Allegri ma i numeri del messicano continuano a far discutere. Un solo gol finora in stagione, quello contro il Lecce in coppa Italia, ancora vuota la casella dei gol in serie A.

Milan, riparte la caccia al nove

Numeri che molto probabilmente riporteranno Igli Tare sul mercato già nel mese di gennaio. Il nuovo ds dei rossoneri aveva già cercato in questa sessione estiva un nuovo profilo per l’attacco rossonero, da Vlahovic a Dovbyk fino alla surreale operazione Victor Boniface.

Alla fine, il destino ha voluto che Santi Gimenez rimanesse, e che fosse anche l’unica arma, l’unico centravanti puro, a disposizione di Max. Ma il tempo scorre e le prestazioni lacunose del classe 2001 potrebbero favorire nuovi sondaggi di Igli Tare. Nelle ultime ore ha iniziato a circolare un nuovo nome per i corridoi di Casa Milan.

Mercato Milan, spunta l’ipotesi Richarlison

Nuova idea per il mercato rossonero. L’attaccante del Tottenhan è finito in orbita Milan e già nel mese di gennaio la società rossonera potrebbe provare ad affondare il colpo per il centravanti brasiliano.

Secondo quanto riportato dal giornalista turco, Ekrem Konur esperto di calciomercato, il Tottenhan potrebbe valutare offerte di circa 25/30 mln per cedere a titolo definitivo il classe 99 seguito da altri club in Europa e non, su tutti il Crystal Palace ed il Flamengo.