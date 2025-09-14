Calciomercato, l’ex Milan può tornare in Serie A: clamorosa suggestione

L’ex Milan può tornare in Serie A, 4 anni dopo la sua partenza: il contratto scade nel 2026 e può essere più che una suggestione.

L’ultimo scudetto in Serie A il Milan lo ha vinto nella stagione 2021/2022, grazie al successo all’ultima giornata che ha permesso ai rossoneri di conquistare il titolo e togliere lo scudetto dal petto ai cugini nerazzurri, che lo hanno vinto la stagione precedente. Rispetto a quel Milan, molti interpreti sono cambiati e solo pochi sono rimasti a giocare con la maglia rossonera, uno su tutti Mike Maignan. Soprattutto in quest’ultima sessione di mercato, la dirigenza di Via Aldo Rossi ha modificato parecchio la rosa, dando un’impronta diversa alla squadra.

Milan, Kessie può tornare in Italia: c’è anche l’ipotesi rossonera

La sessione di mercato è ormai giunta al termine, ma in ottica futura le dirigenze dei vari club stanno già cominciando a tener monitorato le varie opportunità. Nel 2026, in particolare, c’è un giocatore che già conosce la Serie A a cui scade il contratto con il proprio club: stiamo parlando di Frank Kessie, che ha indossato la maglia rossonera dal 2017 al 2022 e per una stagione anche quella dell’Atalanta.

Dopo il Milan, Kessie ha indossato per un anno la maglia del Barcellona, mentre da due stagioni ormai gioca per l’Al-Ahli, club arabo. Il suo contratto scade a giugno 2026 e attualmente i dialoghi per il rinnovo non sono avviati; da qui la clamorosa suggestione: secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il centrocampista ivoriano al termine di questa stagione potrebbe tornare in Serie A, e perchè no al Milan. Tutto sommato l’ex rossonero è un classe ’96 e l’anno prossimo avrebbe 30 anni: ancora qualche anno a grandi livelli li può dimostrare, soprattutto in campionato come la Serie A che già conosce.