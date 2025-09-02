Il giocatore si è tagliato una parte dell’ingaggio pur di vestire la maglia del Milan: dietro c’è la mano di Massimiliano Allegri.

Il Milan ha chiuso con il botto la propria campagna acquisti estiva, garantendo a mister Massimiliano Allegri un difensore e un centrocampista. I rossoneri hanno deciso di rinforzare la retroguardia con l’acquisto del classe 2006 David Odogu, arrivato dal Wolfsburg.

Mentre per dare maggiore versatilità e qualità al centrocampo, Tare ha puntato su uno dei pupilli del tecnico di Livorno: Adrien Rabiot. Proprio su quest’ultimo è stato rivelato un particolare retroscena: il francese ha fatto un grande sforzo economico pur di approdare al Milan.

Rabiot si è tagliato l’ingaggio: il retroscena

Adrien Rabiot ha svolto le visite mediche di rito nella giornata di ieri dalla Francia: il centrocampista classe 1995 è attualmente in ritiro con la nazionale di Didier Deschamps.

L’ex Juventus ha effettuato i test presso l’ospedale di Neuilly Sur Seine, clinica privata vicino Parigi. Il giocatore è stato raggiunto da alcuni membri dello staff medico del Milan, che hanno seguito attentamente il corso delle visite.

Successivamente, Adrien Rabiot ha firmato con il Milan un contratto fino al 30 giugno 2028, con opzione di rinnovo per un’altra stagione. Una volta concluse le visite mediche, il centrocampista francese ha fatto ritorno in nazionale.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciatore francese percepirà un ingaggio da 3,5 milioni di euro a stagione al Milan. Nelle prossime annate, però, Rabiot dovrebbe sfiorare quota 4 milioni in caso di qualificazioni in Champions League.

Pur di tornare in Serie A e di indossare la maglia del Milan, Adrien Rabiot ha rinunciato ad una buona parte del suo ingaggio. Al Marsiglia, il centrocampista francese guadagnava intorno ai 5/6 milioni di euro.

La voglia di ritornare agli ordini di Allegri, però, ha prevalso sull’aspetto economico. Il centrocampista si è decurtato l’ingaggio proprio per tornare gli ordini di Max, tecnico con il quale c’è un’ottimo feeling dai tempi della Juventus.

Per il cartellino di Rabiot, il Milan ha sborsato circa 10 milioni di euro: negli accordi sarebbe stato incluso anche un bonus di un milione legato ai risultati del Milan. Una percentuale dell’affare tra rossoneri e francesi spetta alla madre-agente del giocatore.

Inizialmente doveva essere del 30%, ma alla fine sia Veronique che Rabiot hanno rinunciato alla metà per permettere la riuscita dell’operazione. L’ex Juventus sbarcherà a Milanello martedi 10 o mercoledi 11 settembre, considerato visto che lunedì 9 sarà impegno con la Francia per il match di qualificazione al Mondiale contro l’Islanda.