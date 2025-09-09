Calciomercato Milan, Maignan al passo d’addio: Tare ha già scelto il sostituto

Mike Maignan ai saluti: il Milan sta già preparando l’assalto al successore del francese: gioca in Serie A.

Questa per Mike Maignan potrebbe essere l’ultima stagione con la maglia del Milan. Il portiere francese, tra gli eroi dell’ultimo Scudetto rossonero, ha un contratto in scadenza nel 2026 ed i discorsi per il rinnovo non stanno affatto prendendo la giusta direzione.

Al momento, l’esperto estremo difensore ex Lille sembra essere decisamente orientato a salutare il mondo rossonero al termine della stagione. Considerato lo stato delle cose, il Milan avrebbe cominciato a guardarsi intorno per individuare il degno erede. Igli Tare starebbe valutando diversi profili, tra questi ci sarebbe anche un portiere emergente della Serie A.

Milan, Maignan verso l’addio: Tare pensa al promettente portiere della Serie A

Il Milan starebbe pensando di rimpiazzare il suo attuale capitano con un promettente portiere della Serie A. Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘Tuttosport’, la società rossonera avrebbe posato gli occhi su Zion Suzuki, estremo difensore giapponese del Parma. Il profilo del giocatore classe 2002 starebbe intrigando molto il club lombardo. Il Milan, di fatto, sembra averlo messo tra i principali candidati per l’eventuale post Maignan.

Per caratteristiche, Zion Suzuki si avvicina molto allo stile di gioco di Mike Maignan. Anche per questo, il Milan starebbe realmente tenendo in considerazione il possibile investimento. Quello del giovane portiere giapponese è un nome che il Diavolo avrebbe cercato anche nel corso dell’ultima finestra di mercato, quando il francese ex Lille sembrava avvicinarsi a grandi passi verso il trasferimento al Chelsea.

Alla fine, Magic Mike è rimasto al Milan, ma il rinnovo continua ad essere un argomento molto delicato quanto complesso. Tare starebbe seguendo con molta attenzione Zion Suzuki. Il portiere giapponese sa bene che mettersi in mostra in questa stagione è fondamentale, sia in ottica mondiale che in vista della prossima finestra estiva di calciomercato. Tare pensa a Suzuki, ma allo stesso tempo sta riponendo massima fiducia in Lorenzo Torriani. Il ds crede molto nel portiere classe 2005 per il futuro. Magari, potrebbe essere proprio lui a far coppia con l’ex Urawa Red Diamonds.

Il giapponese ha tutte le credenziali per brillare tra i pali del Parma e guadagnarsi il passaggio in una big come il Milan. L’operazione sarebbe anche alla portata dei rossoneri: il cartellino di Suzuki è valutato intorno ai 20 milioni di euro. Se Mike dovesse salutare, Tare sarebbe pronto a fiondarsi con determinazione sul giovane portiere giapponese.

Non solo alla porta: il Milan butta un occhio anche sul mercato dei difensori

Il Milan sta riflettendo anche sui prossimi investimenti da compiere in difesa. Il direttore sportivo rossonero, Igli Tare, vorrebbe regalare almeno un altro centrale a mister Massimiliano Allegri. L’idea sarebbe quella di portarlo all’ombra della Madonnina nel mercato di gennaio.

Il club lombardo starebbe lavorando principalmente su profili esperti, con l’intento di dare maggiore sicurezza alla retroguardia rossonera. I nomi che continuano a girare intorno all’ambiente Milan con insistenza sono quelli di Kim Min-Jae del Bayern Monaco, Merih Demiral dell’Al-Ahli e Berat Djimsiti dell’Atalanta.