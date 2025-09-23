Il Milan pensa già al dopo Maignan: Tare punta un giovane portiere della Ligue. Sarà lui l’erede di Magic Mike?

Il futuro di Mike Maignan presto dovrà essere chiarito. L’estremo difensore francese, nonché capitano dei rossoneri, è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Le trattative per il rinnovo sono in stand-by e la dirigenza non sembra così convinta di proseguire verso l’estensione contrattuale. Intanto, Igli Tare starebbe già iniziando a pensare ad un futuro senza Magic Mike tra i pali rossoneri. Il ds del Milan, infatti, si sarebbe messo sulle tracce di un giovane portiere francese.

Tare pensa al dopo Maignan: fari puntati sul portiere del Tolosa

Il direttore sportivo, Igli Tare, e il direttore tecnico, Geoffrey Moncada, starebbero lavorando sulle possibili alternative di Mike Maignan, così da non farsi trovare impreparati. Secondo quanto rivelato da ‘Calciomercato.com, gli uomini di mercato del Milan sarebbero sulle tracce di Guillaume Restes. Si tratta del portiere classe 2005 del Tolosa.

Stando agli esperti della Ligue 1, Guillaume Restes è uno degli estremi difensori più forti del campionato. Il giovane calciatore ha dimostrato di avere un innato talento tra i pali, ma anche tanta personalità. Non a caso, in due anni è passato dall’essere una riserva della seconda squadra al diventare uno dei leader della formazione della sua città natale.

Guillaume Restes, alto 185 cm, vanta una spiccata reattività ed esplosività tra i pali, con ottimo senso della posizione e grande efficacia nelle uscite alte e basse. Il Milan ha un ottimo rapporto con gli agenti del calciatore, ma anche con il Tolosa. Per lasciarlo partire, il club francese dovrebbe chiedere una cifra intorno ai 20 milioni di euro.

Il Milan intende monitorare il promettente giocatore con regolarità nel corso della stagione. Dunque, potrebbe essere un altro francese a prendersi la porta rossonera in vista del futuro. Intanto, Tare non starebbe osservando solamente il giovane Guillaume Restes. Infatti, starebbero continuando a resistere le resistono le candidature di Elia Caprile del Cagliari e Zion Suzuki del Parma.