La Lazio fa felice il Milan: nuova pioggia di milioni in arrivo per la società rossonera. L’operazione arricchisce la compagine lombarda.

In questi giorni, il Milan sta lavorando molto sulle operazioni in uscita, sfruttando le opportunità offerte dalle finestra di trasferimento ancora aperte in diversi campionati. La società rossonera, di fatto, ha definito e ufficializzato la cessione di Ismael Bennacer alla Dinamo Zagabria. Cessione a cui il club rossonero a breve aggiungerà anche il trasferimento di Yacine Adli. Il Milan, però, potrebbe incassare non solo dalle operazioni in uscita, ma anche dalle percentuali sulle future rivendite di alcuni giocatori.

Nuova pioggia di milioni per il Milan: la Lazio fa felice i rossoneri

Il Milan presto potrebbe ricevere una nuova pioggia di milioni. A far felice i rossoneri sarebbe la Lazio, squadra che sembra aver posato gli occhi su Jan-Carlo Simic. Nel corso dell’ultima finestra di mercato, i biancocelesti non hanno potuto effettuare alcuna operazione in entrata a causa dell’indice di liquidità. Ora, però, il club laziale si starebbe muovendo in vista di gennaio per regalare a Sarri nuovi rinforzi.

Jan-Carlo Simic, ora in forza all’Anderlecht, sarebbe uno dei principali nomi finiti nel mirino della Lazio. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, la società biancoceleste starebbe lavorando per riportare il difensore classe 2005 in Serie A. Il Milan aveva venduto Simic nell’estate del 2024 per 3 milioni più il 20% sulla futura rivendita. Questo per monetizzare sulla crescita del giovane difensore, il quale in rossonero ha raccolto appena 6 partite e un gol.

L’Anderlecht valuta il cartellino di Jan-Carlo Simic intorno ai 12 milioni di euro. La Lazio starebbe cercando di avvicinarsi il più possibile alle richieste della società belga. Qualora l’operazione dovesse andare in porto, il Milan dovrebbe incassare circa 2,4 milioni di euro.