Il ds Igli Tare è piombato sul giovane difensore della Premier League: il Milan vuole chiudere l’operazione con lo scambio.

Il Milan sta pensando al futuro con insistenza, focalizzandosi non solo sulla questione stadio ma anche sul fattore mercato. Il direttore sportivo dei rossoneri, Igli Tare, starebbe già muovendo dei passi significativi in vista di gennaio. Uno dei principali reparti che la società intende rinforzare sarebbe quello legato alla retroguardia. Gli uomini di mercato del club lombardo stanno seguendo con attenzione diversi profili, tra questi ci farebbe anche un giovane promettente della Premier League.

Milan pronto all’assalto: Tare prepara lo scambio

Il Milan continua a tenere gli occhi ben aperti sul fronte mercato, mostrando molta attenzione specialmente sulla Premier League. Secondo quanto riportato da ‘BolognaSportNews.it’, la società rossonera avrebbe orientato il proprio sguardo su un promettente difensore del West Ham United: si tratta di Konstantinos Mavropanos, centrale greco classe 1997 di 194 centimetri.

Konstantinos Mavropanos avrebbe suscitato molto interesse nel Milan. La compagine lombarda sarebbe pronta a muoversi per il calciatore ex Stoccarda e Arsenal, seguito anche da alcuni club della Premier. Il difensore greco ha un valore di mercato che si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Per evitare di sborsare questa cifra, Igli Tare starebbe valutando la possibilità di proporre al West Ham uno scambio.

Il Milan vorrebbe inserire nell’operazione con gli Hammers il centrocampista Ruben Loftus-Cheek, calciatore molto gradito alla suddetta squadra di Premier League. Resta da capire se Max Allegri darà il via libera o meno a questo affare, dato che in questo avvio di stagione sta puntando molto sull’ex Chelsea.

Mavropanos e non solo: quanti nomi nel mirino

In orbita Milan non ci sarebbe Mavropanos. Il direttore sportivo dei rossoneri, Igli Tare, starebbe continuando a monitorare dei profili con un background più internazionale rispetto al centrale greco. Il Milan, infatti, non avrebbe affatto abbandonato le piste che portano a Joe Gomez del Liverpool, Kim Min-Jae del Bayern Monaco, Merih Demiral dell’Al-Ahli e Berat Djimsiti dell’Atalanta.

Proprio in merito alla difesa, il Milan starebbe lavorando per blindare uno dei suoi leader della retroguardia. Secondo quanto affermato dal ‘Corriere dello Sport’, la compagine rossonera vorrebbe blindare Fikayo Tomori. Il difensore inglese, infortunatosi col Napoli e in dubbio per la sfida con la Juve (risentimento muscolare all’adduttore), ha ritrovato lo smalto di un tempo sotto la guida di Allegri. Il Milan sarebbe intenzionata a prolungare il contratto del classe 1997 (in scadenza nel 2027) fino al 30 giugno 2029.