Calciomercato Milan, scelto l’erede di Maignan: gioca in Ligue 1

L’avventura al Milan di Mike Maignan è sempre più vicina al capolinea: il sostituto arriva del campionato francese.

Il futuro di Mike Maignan è un tema che prima o poi dovrà essere affrontato in casa Milan. L’estremo difensore francese ha un contratto in scadenza nel 2026 ed i discorsi per il rinnovo sono tuttora in stand-by. Le trattative sono ferme da diversi mesi, con il portiere ex Lille sempre più convinto di lasciare Milano al termine di questa stagione.

Considerato lo stato delle cose, il Milan avrebbe cominciato a guardarsi intorno con particolare attenzione per individuare l’erede ideale di Mike Maignan. La società rossonera starebbe buttando gli occhi un pò ovunque, anche in Ligue 1. La compagine lombarda, infatti, avrebbe cerchiato di rosso il nome di un giovane promettente del calcio francese.

Milan a caccia dell’erede di Maignan: Tare pesca in Ligue 1

Nonostante l’attuale fase di stallo, il Milan non ha ancora alzato bandiera bianca per il rinnovo del suo capitano. La dirigenza farà più di un tentativo per provare a trattenere l’estremo difensore francese ancora a lungo in maglia rossonera. Nel frattempo, però, Igli Tare, starebbe valutando delle alternative per non farsi trovare impreparato in caso di divorzio.

Secondo quanto rivelato da ‘Calciomercato.com’, il Milan avrebbe inserito un nuovo nome nella lista dei candidati per il dopo Maignan: Tare starebbe valutando con grande attenzione il profilo di Guillaume Restes. Si tratta di un portiere classe 2005 di portiere del Tolosa. Stando a quanto affermate dagli esperti della Ligue 1, Guillaume Restes è uno degli estremi difensori più promettenti e talentuosi del campionato.

Il giovane portiere si sta mettendo in luce per la sua abilità tra i pali, ma anche per personalità, attitudine e costanza. In soli due anni è passato dall’essere un semplice numero nella seconda squadra al diventare uno dei pilastri portanti del club della sua città di nascita. Guillaume Restes è alto 185 cm e possiede grande reattività, un’impressionante esplosività e un ottimo posizionamento in porta. Secondo Transfermarkt, il cartellino del giocatore si aggira sui 20 milioni di euro.

Inoltre, è efficace sia nelle uscite alte che basse. Nonostante la giovane età, riesce a guidare la difesa come un vero veterano. Il Milan avrebbe degli ottimi rapporti con gli agenti del giocatore e con la dirigenza del a Tolosa. La società rossonera avrebbe fatto partire una ponderata valutazione su Guillaume Restes. Dunque, il sostituto di Maignan potrebbe essere francese.

Il Milan tiene gli occhi aperti anche in Serie A: sono due i nomi in orbita rossonera

Il direttore sportivo Igli Tare e il direttore tecnico Geoffrey Moncada starebbero lavorando con estrema cura sulle possibili alternative di Mike Maignan. Oltre a Guillaume Restes, il Milan avrebbe puntato il mirino anche su due portieri emergenti della Serie A. Nei radar della società rossonera sarebbero finiti Elia Caprile del Cagliari e Zion Suzuki del Parma.

Il Milan avrebbe intenzione di seguire entrambi i portieri con regolarità nel corso di questa stagione per capire se sono all’altezza di rilevare un’eredità così importante come quella che potrebbe lasciare Mike Maignan. Il costo per Elia Caprile e Zion Suzuki si aggira sui 20/25 milioni di euro.