Milan, Trevisani duro sul colpo Rabiot

Scoppia la polemica su Adrien Rabiot: l’opinionista dà una sentenza netta sull’operazione che ha portato il francese al Milan.

Il Milan ha chiuso la propria campagna acquisti estiva 2025 mettendo a referto la bellezza di 10 colpi sul mercato in entrata: De Winter, Terracciano, Odogu, Estupinan, Athekame, Modric, Jashari, Rabiot, Ricci e Nkunku. L’ultimo colpo in ordine di tempo è stato quello legato al centrocampista francese ex Juventus, Adrien Rabiot. Proprio sul giocatore classe 1995, ha detto la sua Riccardo Trevisani, etichettando come inutile il colpo piazzando dai rossoneri.

Trevisani spara a zero: sentenza perentoria su Rabiot

Nel corso dell’episodio di Fontana di Trevi, in diretta sul canale YouTube di Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani ha dato giudizio netto sul mercato del Milan: “Forte in attacco, molto forte a centrocampo, peggiorato in difesa e migliorato in panchina. 6,5 è il voto complessivo”.

In seguito, Riccardo Trevisani non ha usato mezzi termini nel trattare l’arrivo di Adrien Rabiot in rossonero, bocciando il colpo. Per il giornalista, è un colpo inutile: “Totalmente inutile. Costa tra tutto 50 milioni, hai già Ricci e Jashari, forse serviva un difensore di livello”.

Adrien Rabiot è arrivato in casa Milan a margine dell’ultimo giorno di mercato. Il centrocampista francese è costato ai ai rossoneri intorno ai 10 milioni di euro più bonus dal Marsiglia. L’ex Juventus si è legato fino al 2028 per un ingaggio da 3,5 milioni a stagione.

