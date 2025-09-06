Il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, non perde di vista il giocatore: il ds rossonero prepara l’assalto in vista del mercato di gennaio.
Prosegue il lavoro sul mercato del direttore sportivo del Milan, Igli Tare. Dopo aver messo la parola fine alla campagna acquisti estiva, il ds rossonero adesso avrebbe orientato il proprio sguardo già verso la sessione invernale. Il dirigente ex Lazio sembra aver in mente due obiettivi in vista del mercato di gennaio, uno è stato davvero molto vicino al Milan nel corso dell’ultima estate.
Tare non si arrende: a gennaio sarà assalto
Igli Tare starebbe continuando a pensare all’acquisto di un nuovo difensore. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato, Niccolò Ceccarini, rinforzare ulteriormente la difesa rossonera sarebbe uno dei principali obiettivi del ds albanese in vista del mercato di gennaio.
Per rendere ancor più solida la retroguardia del Milan, Igli Tare avrebbe in testa un nome su tutti. Il ds rossonero starebbe continuando a tenere nel mirino un profilo che in estate era ad un passo dal Diavolo: Joe Gomez. Il difensore del Liverpool è stato vicinissimo al trasferimento in rossonero, ma alla fine i Reds avrebbero fatto saltare tutto dopo non essere arrivati all’acquisto di Marc Guéhi.
A gennaio, il nome di Joe Gomez potrebbe tornare a farsi strada di prepotenza nelle scelte della dirigenza rossonera per la difesa. Igli Tare, di fatto, starebbe continuando a tenere il centrale inglese classe 1997 in cima alla lista. Ma l’idea del ds albanese non sarebbe solamente quella di ingaggiare un nuovo centrale. Per gennaio, il direttore sportivo del Milan avrebbe intenzione di regalare ad Allegri una nuova punta.