Igli Tare ha un nuovo obiettivo di mercato: il direttore sportivo del Milan prepara l’assalto per il giocatore emergente della Serie A.

La finestra di mercato invernale è ancora lontana, ma in casa Milan si sta già ragionando su come rinforzare la rosa in vista dei gennaio. Il direttore sportivo del club rossonero, Igli Tare, avrebbe intenzione di rendere ancor più ermetica la difesa. Per potenziare la retroguardia, l’ex ds della Lazio starebbe pensando ad un giovane centrale della Serie A.

Tare ha un nuovo obiettivo: a gennaio sarà assalto

Il Milan starebbe seriamente valutando l’acquisto di un nuovo difensore in vista della prossima finestra di mercato. In tal senso, secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, la società rossonera avrebbe messo gli occhi su un promettente centrale della Serie A. Si tratta di Thomas Kristensen, classe 2002 dell’Udinese che tanto bene sta facendo in questo inizio di stagione. Un giocatore che il Milan avrà modo di osservarlo da vicino già domani, visto che la squadra di Allegri sarà impegnata proprio contro l’Udinese in occasione del quarto turno di Serie A.

Il difensore danese, alto 1.98 m, in questo avvio di campionato sta mettendo in grande risalto le proprie qualità con la maglia bianconera, mostrandosi abile in marcatura e anche efficace in fase di impostazione. Thomas Kristensen, arrivato in Friuli nel mercato estivo del 2023, è valutato sui 15 milioni di euro. Una cifra che fino a gennaio potrebbe lievitare, viste le recenti prestazioni del promettente difensore. Sin qui, il centrale danese ha collezionato 54 presenze e due gol con la maglia dell’Udinese. Una rete è arrivata proprio in questo avvio di stagione.

A confermare l’ottimo momento di Thomas Kristensen sono i numeri. Il centrale bianconero è primo in Serie A per respinte difensive: supera quota 11 a partita. Inoltre, vanta il 72% di contrasti vinti. Il danese é anche preciso in fase di impostazione: nel 95,5% dei casi, riesce a consegnare palla ai compagni quando il passaggio avviene nella propria metà campo. Mentre è del 72% quando c’è da spedire la sfera dall’altra parte del rettangolo verde.

Non solo al mercato: il Milan lavorare anche sui rinnovi

Oltre ad aver rivolto la propria attenzione sul mercato di gennaio, Igli Tare starebbe portando avanti con cura i diversi rinnovi ancora in ballo in casa rossonera. Al momento, sono due le estensioni contrattuali più vicine alla chiusura. La società di Milano sarebbe arrivata a buon punto per quanto riguarda le firme sui nuovi contratti di Christian Pulisic e Alexis Saelemaekers.

Nei discorsi futuri sarebbero finiti anche altri due nomi rossoneri: Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek. Il Milan starebbe cercando di indirizzare il tutto sui binari giusti quest’altra doppia pratica. Sempre più difficile, invece, il rinnovo di Mike Maignan, in scadenza nel 2026. Non a caso, Tare starebbe già pensando al sostituto, buttando l’occhio in Serie A. Infatti, piacciono Suzuki e Caprile.