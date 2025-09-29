Camarda in gol, Ibrahimovic lo elogia: il messaggio sui social

Nella giornata di ieri è arrivato il goal tanto atteso di Francesco Camarda: Ibrahimovic non ha perso l’occasione per esaltare il ragazzo.

La quinta giornata del campionato di Serie A 2025/2026 resterà nei ricordi di due protagonisti in particolare, Francesco Pio Esposito e Francesco Camarda: l’attaccante nerazzurro classe 2005 e l’attaccante rossonero, in prestito al Lecce, classe 2008 hanno trovato entrambi il primo gol in Serie A. Una soddisfazione enorme per i due giovani calciatori, ma soprattutto per i due club, che finalmente vedono sbocciare nel mondo dei grandi due profili del vivaio giovanile, quello nerazzurro e quello rossonero. Una giornata che per questi due ragazzi non verrà dimenticata, in attesa di viverne molte altre per molti anni.

Primo gol in Serie A per Camarda: Ibrahimovic lo incorona

Nella giornata di ieri, domenica 28 settembre 2025, Francesco Camarda, attaccante classe 2008, ha finalmente coronato il suo sogno: dopo il debutto in Serie A nella scorsa stagione, il giovane attaccante di proprietà del Milan e in prestito al Lecce ha trovato il suo primo gol nel campionato di Serie A. Un gol che ha fatto sorridere un pò tutti, probabilmente non solo i tifosi rossoneri.

Ad esultare al gol di Camarda c’è anche una persona speciale, nonché Zlatan Ibrahimovic, lui che di gol con il Milan ne ha fatti parecchi: l’ex attaccante rossonero, infatti, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un post molto dolce, che riguarda proprio Camarda.

Il post mostra un messaggio di Camarda inviato a Ibrahimovic nel “lontano” 2019, quando si presentava come calciatore del settore giovanile rossonero e diceva a Ibra: “Il Mio nome è Francesco Camarda. Grazie per venire al Milan, vorrei tanto conoscerti, sei il mio idolo“. Ibrahimovic, dopo il gol di ieri, ci ha tenuto a precisare: “Ora tutti conoscono il tuo nome, non solo io“.

Un passaggio di testimone? Può esserlo come no, ma quello che ci auguriamo è che questo ragazzo possa continuare a crescere e migliorare i propri numeri, affermandosi come attaccante del Milan e, perchè no, della Nazionale italiana. E Ibrahimovic una prima benedizione gliel’ha data, incoronandolo dopo il primo gol tra i professionisti. Le gerarchie stanno cambiando, ed è giusto così: largo ai giovani.