Cessione Bennacer, il Milan sorride: notizia a sorpresa

Un ulteriore elemento fa sorridere il Milan: ecco perché la cessione di Bennacer è un ottimo affare

Lunedì scorso, si è conclusa la sessione estiva del calciomercato 2025/2026.

Milan molto attivo soprattutto sul fronte entrate con ben 10 colpi messi a segno: Nkunku, Rabiot e Odogu gli ultimi in ordine cronologico. Al momento, solo quattro hanno già debuttato in maglia rossonera nei primi impegni stagionali.

Anche in uscita, il d.s. Tare ha lavorato intensamente. Cessioni che da una parte hanno privato la rosa di giocatori importanti, ma dall’altra hanno permesso alle casse della società di riempirsi notevolmente.

Da ricordare Reijnders al Manchester City oppure Theo Hernandez all’Al-Hilal, solo per citarne alcune.

In realtà, diversi elementi non rientrerebbero nei piani di Max Allegri: dunque il club lombardo sta aspettando eventuali offerte da squadre dove il mercato è ancora aperto.

Trattative possibili in Turchia, Arabia Saudita oppure Croazia. Proprio quest’ultimo ha permesso ai meneghini di lasciare partire Bennacer in direzione Dinamo Zagabria.

Bennacer, la Dinamo Zagabria pagherà una parte del suo stipendio

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la Dinamo Zagabria ha deciso di pagare il 40 % dello stipendio di Ismael Bennacer. Nelle ultime ore era arrivata la notizia dell’accordo tra le due società, per il trasferimento dell’algerino in prestito con diritto di riscatto.

Adesso però il Milan ha sorriso nuovamente perché oltre a liberarsi per questa stagione di un esubero, è riuscito a risparmiare circa 1,6 milioni, il 40 % dei 4 milioni annui percepiti dal centrocampista.

In Croazia, il giocatore originario di Arles è pronto a mettersi in mostra e partecipare ad una competizione Europea ovvero l’Europa League, con debutto previsto il 24 settembre contro il Fenerbahce.

In campionato invece, gli uomini di Kovacevic sono attualmente in prima posizione a pari punti con l’Hajduk Spalato.

Bennacer, da elemento imprescindibile a esubero

Sotto la gestione Pioli, l’ex Empoli si è fatto spazio partita dopo partita, diventando una vera risorsa nel progetto rossonero. Nel meraviglioso gruppo che vinse la Serie A 2021/2022 c’era anche Bennacer.

Nell’annata tricolore dei lombardi, il classe ‘97 realizzò due reti contro Bologna e Cagliari. Purtroppo però, dal grave infortunio rimediato in semifinale di Champions nel derby con l’Inter, il 27enne non ha più trovato la giusta continuità, finendo fuori dal progetto tecnico.

Il 2024/2025 lo ha trascorso per sei mesi in prestito all’Olympique Marsiglia, collezionando 12 presenze e 2 assist.

Dinamo Zagabria, che l’ex Arsenal ha già incontrato pur essendo in panchina, lo scorso gennaio nei gironi di Champions League con la maglia del Milan: match vinto 2-1 dai croati.